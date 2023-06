Se retrage „Magicianul de la poalele Meseşului”. Gheorghe Tadici pune punct carierei de antrenor

„Magicianul de la poalele Meseşului” este titlul unei cărţi scrise de comentatorul sportiv, Ilie Dobre despre profesorul şi antrenorul Gheorghe Tadici. Omul cu cele mai bune rezultate din handbalul feminin românesc, al cărui vârf de carieră a fost argintul mondial cucerit în 2005, în Rusia – cel mai bun rezultat la nivel de echipă naţională din ultimii 50 de ani. Omul care, după o carieră impresionantă de 49 de ani, a decis să pună punct meseriei de antrenor.

„Am 49 de ani de handbal, era frumos să ajung la 50. Era frumos simbolic. 9,99 sună altfel decât 10 lei. E posibil să nu mai continui. Familia este foarte vehementă. Toți din familie sunt vehemenți. Anul acesta mi-a luat trei ani din viață, am și eu vârstă. Nu-mi face nimeni statuie. Atât timp cât văd cum merg lucrurile, ce degradare există peste tot, degradare a banului public, nu mai am interes și nu mai am motivație. Spre deosebire de ceilalți antrenori, eu am avut 17 jucătoare, dintre care 14 românce. Autoritățile locale m-au sprijinit atât cât au putut. Dar aici n-a fost vorba de risipa banului public. De 6-7 ani am cel mai mic buget dintre toate echipele. M-au bătut la cap soția, copiii, nurorile, nepoții. Au fost extrem de vehemenți, mai ales în ultima perioadă. Am putere să-i contrazic, am putere să antrenez. Am putere de a antrena mai mult decât colegii mai tineri cu 20-25 de ani. Fără a jigni pe cineva”, a declarat Gheorghe Tadici pentru prosport.ro.

Deși este foarte hotărât să pună punct carierei de antrenor, Tadici va da un răspuns clar în perioada imediat următoare.

„Dau răspunsul familiei în două săptămâni. Nu plec așa de la Zalău. Nu plec și las o casă pustie. O să stau de vorbă cu oamenii importanți de aici. Mie handbalul și Zalăul mi-au dat totul”, a adăugat antrenorul zălăuan pentru sursa citată.

Gheorghe Tadici a devenit de trei ori campion al României cu echipa zălăuană, de opt ori vicecampion naţional, iar de patru ori a obţinut bronzul în Liga Naţională. A câştigat o Cupă a României, iar în 19 ediţii a evoluat în cupele europene. În 1996 a câştigat City Cup, iar în 2012 a jucat finala Cupei EHF cu echipa rusă, Lada Togliatti.

În perioada 2006 – 2008, Tadici a antrenat Olchim Râmnicu Vâlcea, cu care a câştigat Liga Naţională, Cupa României, Supercupa României, Cupa Cupelor şi Supercupa Europei.

Cu echipa naţională a României, Tadici a obţinut argintul mondial în 2005, iar în 2007 a ocupat locul patru la Campionatul Mondial din Franţa. În 2008, a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Beijing cu naţionala României, cu care a ocupat locul opt.

Opt mandate a „bifat” Gheorghe Tadici în Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal, ultimul mandat începându-l în luna aprilie a anului trecut, odată cu alegerea noii conduceri a FRH.

Sala Sporturilor din Zalău îi poartă numele celebrului antrenor începând cu anul 2017.