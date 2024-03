SCO Jibou, eliminată din Cupa României de Unirea Mirşid

Asociaţia Judeţeană de Fotbal a programat duminică jocurile din sferturile de finală ale fazei judeţene din Cupa României, etapă în care s-au calificat: SCO Jibou, Unirea Mirşid, Ardealul Crişeni, FC Chieşd, Rapid Zimbor, Luceafărul Bălan, CS Barcău Nuşfalău şi Someşul Someş Odorhei.

CS Barcău Nuşfalău, ocupanta locului secund în Liga a IV-a, a pierdut la „masa verde” duelul cu ocupanta locului şase, Someşul Someş Odorhei. Conducerea formaţiei din Nuşfalău a depus săptămâna trecută o informare la sediul AJF, prin care menţionează că nu se prezintă la meciul de duminică din cauza instabilităţii create la club, urmare a faptului că o parte dintre consilierii locali nu au aprobat bugetul propus pentru echipa de fotbal.

Surpriza sferturilor de finală a produs-o Unirea Mirşid, formaţie clasată pe penultimul loc în Liga a IV-a. Echipa antrenată de Marius Cozma, care a revenit în Liga a IV-a în vara anului trecut, a învins SCO Jibou, câştigătoarea eventului în sezonul 2021 – 2022. Mirşidul a dispus cu 1 – 0 de fosta campioană judeţeană, golul victoriei fiind marcat de Dănuţ Cozma.

„Am tratat meciul cu multă seriozitate. Deşi ne-au lipsit câţiva jucători de bază şi am fost nevoiţi să improvizăm în defensivă, ne-a ieşit jocul şi am reuşit să câştigăm în faţa unei echipe mult mai bine cotate. Probabil cei de la Jibou au trata meciul cu superficialitate, iar noi am profitat de acest lucru. Pentru mine nu a fost un rezultat surprinzător, fiindcă am pregătit foarte bine acest joc”, ne-a declarat antrenorul Unirii Mirşid, Marius Cozma.

FC Chieşd a dispus tot la limită, 2 – 1 de Ardealul Crişeni, iar campioana Luceafărul Bălana câştigat cu 2 – 0 partida cu Rapid Zimbor.

În urma rezultatelor înregistrate în sferturile de finală, în semifinale se vor duela Someşul Someş Odorhei cu Luceafărul Bălan şi Unirea Mirşid cu FC Chieşd.