SCM Zalău, surpriza play-off-ului Cupei României

SCM Zalău a produs surpriza play-off-ului Cupei României. În faţa unor tribune arhipline, echipa zălăuană s-a impus joi după-amiaza, pe teren propriu, cu scorul de 3 – 0 împotriva formaţiei din prima ligă, Politehnica Iaşi.

Condusă de pe bancă de Leo Grozavu, fostul antrenor al Armăturii Zalău, iar din teren de zălăuanul Gabriel Vaşvari, Politehnica Iaşi nu a surprins cu nimic în jocul de la Zalău, având o singură ocazie importantă pe parcursul celor 90 de minute. Zalăul, însă, a pus în pericol poarta apărată de Silviu Lung jr. încă din primul sfert de oră, prin ocaziile lui Raoul Cristea şi Zimţa. Deschiderea scorului s-a produs în minutul 34, Fărcăşan reluând cu capul în plasă centrarea trimită de Micle din lovitură liberă. Şapte minute mai târziu, ieşenii au rămas în inferioritate numerică, portarul Silviu Lung jr. fiind eliminat după o ieşire hazardată şi un fault comis la 35 de metri de propria poartă.

Ieşenii au încercat să joace mai ofensiv în partea secundă, dar tot nu au surprins cu nimic. Zalăul a marcat pentru 2 – 0 în minutul 64, Cosmin Meşter înscriind cu un şut din careu după o pasă perfectă primită de la Sergiu Pop. Acesta din urmă avea să stabilească şi scorul final, în minutul 76, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă.

„E o victorie istorică, o victorie frumoasă, în faţa unei echipe de Liga I. Sunt mândru de jucătorii mei şi mă bucur că cei care au intrat pe parcurs s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Avem un lot echilibrat din punct de vedere valoric. A fost un public extraordinar şi sper să rămână alături de noi. Când ai rezultate, oamenii vin să te vadă”, a declarat Cristian Lupuţ, antrenorul Zalăului.

„Am făcut de râs o comunitate întreagă. Nu am crezut că ne vom putea prezenta într-un asemena hal. Se fac toate eforturile pentru a avea condiţii bune, din păcate orice cuvânt este prea puţin pentru ce s-a întâmplat astăzi. Suntem cu toţii vinovaţi pentru situaţia în care am ajuns şi trebuie să ne dăm seama că lucrurile trebuie schimbate. Înainte de meci am semnalat anumite lucruri şi îmi pare rău că am avut dreptate. Am avut foarte mulţi jucători care azi nu au avut nici cel mai mic simţămând pentru a face ceva pentru echipa asta, pentru a-şi face datoria faţă de suporteri, de conducători”, a fost reacţia antrenorului Leo Grozavu.

Lovitura de începere a partidei a fost dată de Călin Marincaş, multiplul campion mondial şi european la karate tradiţional.

În urma victoriei de joi, SCM Zalău s-a calificat în grupele Cupei României, acolo unde au acces 24 de echipe (15 din Superligă, şase din Liga 2 şi trei din Liga 3).

Se vor forma patru grupe a câte şase echipe, formaţiile fiind aşezate în trei urne valorice la tragerea la sorţi, programată miercuri, 6 septembrie. În prima urnă vor fi echipele de pe primele 8 locuri din Superligă, în urna a doua, restul formaţiilor din Superligă (mai puţin Poli Iaşi) şi o echipă din Liga a II-a, iar în urna a treia se vor afla restul echipelor din Liga a II-a şi cele trei formaţii din Liga a III-a. Din fiecare urnă vor fi câte două echipe într-o grupă, rezultând astfel un total de şase. Echipa dintr-o urnă va evolua cu câte o echipă din celelalte două urne, plus un meci cu echipa din aceeaşi urnă. La finalul jocurilor din grupe, în sferturile de finală se vor califica primele două echipe din fiecare grupă.