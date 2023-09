Un sălăjean a cucerit vârful Kazbek, locul de unde a furat Prometeu focul zeilor

Zilele trecute, Adrian Nerțan, un sălăjean pasionat de natură și drumeții, dar și colaborator al grupului de meteorologi amatori Severe Weather Alert – Sălaj, a participat la o expediție timp de o săptămână în zona munților Caucaz, ajungând în vârful Kazbek – 5.047 de metri, situat în Georgia. În 2021, Adrian Nerțan a cucerit și vârful Mont Blanc, dedicând reușita sa unui copil aflat în suferință. Înălțimea maximă a vârfului Mont Blanc este de aproximativ 4.810 m, dar variază de la an la an cu câțiva metri, în funcție de căderile de zăpadă și condițiile climaterice. Kazbek este al treilea munte ca înălțime din Georgia, potrivit datelor oficiale. Este amplasat central între Marea Neagră și Marea Caspică fiind din punct de vedere geologic un vulcan stins. Muntele este acoperit de ghețari, iar după mitologia greacă, de pe muntele Kazbek a furat Prometeu focul zeilor, fiind pedepsit de aceștia. Sub pisc, la o altitudine de 2.170 de metri, se află biserica Zminda Sameba, care a fost clădită în secolul al XIV-lea.

Foto: Adrian Nerțan/Severe Weather Alert Sălaj