SCM Zalău renunță la jucătorii cu care a fost la câteva secunde de promovarea în Liga a II-a

După ce în urmă cu două săptămâni s-a despărțit de portarul Bogdan Miron, cel care a fost chiar căpitan de echipă în multe partide, SCM Zalău a renunțat zilele trecute și la atacantul Sergiu Pop. Vârful transferat în iarna anului 2020 din postura de golgheter al echipei CSC Sânmartin nu a mai fost dorit la formația de la poalele Meseșului, astfel că a fost nevoit să își caute o altă echipă pentru sezonul 2024 – 2025. Fotbalistul a ajuns la un acord cu Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia, formație ce activează tot în Liga a III-a.

„Au fost trei ani și jumătate frumoși la Zalău. M-am acomodat repede și am încercat să-mi ajut echipa de fiecare dată când s-a apelat la serviciile mele. În fiecare an am marcat 15, 16 goluri, mai puțin în ultimul sezon, când am marcat 14, dar am jucat în spatele vârfurilor”, ne-a declarat Sergiu Pop.

Tot la Sport Club Universitar Alba Iulia a ajuns în această vară și Andrei Banyoi, un alt jucător ce a evoluat la SCM Zalău în trecut.

Atât Bogdan Miron, cât și Sergiu Pop au evoluat în finala din 2021, când Zalăul a fost la cãteva secunde la promovarea în Liga a II-a