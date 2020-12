SCM Zalău, locul doi în Divizia A1 la final de an

„Este o poziţie care ne onorează, dar ne şi obligă”, ne-a declarat Adrian Feher, managerul echipei

Înfiinţată în vara acestui an, din dorinţa de a continua tradiţia voleiului în Sălaj, dar şi de a readuce sportul la fileu din municipiu în top la nivel naţional, SCM Zalău a avut un parcurs onorabil în acest an. Debutul a fost perfect, victorie impotriva campioanei en-titre, Arcada Galaţi, un rezultat la care nimeni nu se aştepta. Dintr-un total de zece partide disputate, voleibaliştii pregătiţi de Sorin Pop şi Marius Lazăr au obţinut opt victorii şi au suferit două înfrângeri, 2 – 3 pe teren propriu cu Steaua Bucureşti şi 0 – 3 pe terenul celor de la SCM Universitatea Craiova. Pe lângă succesul cu 3 – 1 în faţa celor de la Arcada, zălăuanii au mai câştigat împotriva formaţiilor Universitatea Cluj (3 – 0), Dinamo Bucureşti (3 – 0), Ştiinţa Explorări Baia Mare (3 – 0), Unirea Dej (3 – 0), Ştiinţa Bucureşti (3 – 0), CS Universitatea de Vest Timişoara (3 – 0) şi CSU Braşov (3 – 0).

„La începutul sezonului, am pornit cu mult entuziasm şi dorinţă, dar pe parcurs am văzut că este greu să alcătuim o echipă competitivă. Am avut şi multe piedici, dar le-am depăşit, iar cel mai mult mă bucur că o parte dintre jucătorii cu care m-am înţeles doar verbal, nu au semnat cu alte echipe, deşi au avut posibilitatea şi au avut încredere în mine. Suntem o echipă nouă, dar bine organizată şi avem susţinere atât din partea Primăriei Zalău, cât şi a unor oameni de afaceri, iar pe această cale doresc să le mulţumesc tuturor”, a declarat managerul Adrian Feher, care a vorbit şi despre cei doi antrenori.

„Ne-am dorit doi antrenori care au făcut performanţă pentru voleiul zălăuan ca jucători şi care sunt convins că pot obţine rezultate cu această echipă şi ca antrenori. Sorin Pop şi Marius Lazăr au reuşit să le transmită jucătorilor mentalitatea de învingători, iar cu Dinamo şi cu Arcada am câştigat prin dorinţă. Sunt echipe cu buget mai mare decât al nostru, în faţa cărora am câştigat”, a mai afirmat Feher.

Nici jucătorii nu au fost omişi de fostul libero al Zalăului şi al echipei naţionale. „Avem jucători de calitate, precum Leonardo Dal Bosco, Popov sau Pekovic, dar şi jucători tineri, cu calităţi. Am spus de mult timp că Mihălescu va deveni un jucător de valoare în România. Obiectivul echipei este clasarea între primele şase echipe, dar sper la un loc de cupă europeană. Faptul că am terminat anul pe locul doi, este foarte bine pentru noi. Este o poziţie care ne onorează, dar ne şi obligă. Cu puţin mai multă atenţie, puteam fi chiar pe primul loc. Sper să continuăm parcursul bun şi în partea a doua a campionatului. Îmi pare rău că publicul nu poate fi alături de noi, fiindcă primim foarte multe mesaje de la fani. Le doresc multă sănătate şi Sărbători Fericite tuturor celor care ne susţin şi sunt alături de noi”.

Primul loc în Divizia A1 este ocupat de Arcada Galaţi, campioana en-titre, formaţie ce a acumulat 27 de puncte, podiumul fiind completat de SCM Zalău, cu 25 de puncte şi Steaua Bucureşti, tot cu 25 de puncte.

La subsolul clasamentului se situează Ştiinţa Explorări Baia Mare, Universitatea de Vest Timişoara şi CSU Braşov.