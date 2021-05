SCM Zalău, în finala barajului pentru Liga a II-a fără gol primit în semifinale

Evoluţie foarte bună a echipei SCM Zalău în „dubla manşă” cu CSO Cugir, din cadrul semifinalei barajului pentru promovarea în Liga a II-a. După 2 – 0 în turul de la Zalău, care a devenit 3 – 0 la „masa verde”, zălăuanii antrenaţi de George Zima şi Alexandru Pop nu s-au culcat pe-o ureche, reuşind să se impună cu 2 – 0 şi în returul de la Cugir. O dublă din partea căpitanului Raul Stanciu şi reuşitele lui Mihai Forna şi Sergiu Pop au scris istoria celor două meciuri, fără ca Zalăul să primească vreun gol.

„Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit să ne calificăm în finală. Îmbucurător este faptul că am marcat patru goluri, fără să primim vreunul. Am arătat foarte bine din punct de vedere tactic. Sunt fericit şi pentru realizarea acestor băieţi minunaţi, de care m-am ataşat într-un timp scurt. Apelez din nou la modestie şi la multă muncă, pentru ca în finală să dăm totul şi să ne bucurăm de promovarea mult dorită. Ne aşteptam la un început de meci în care Cugirul va ataca, am pregătit foarte bine meciul din acest punct de vedere, am avut multe momente în care am fost puşi sub presiune, dar datorită experienţei şi maturităţii, am reuşit să luăm deciziile bune din punct de vedere tactic. Mi-aş fi dorit Minaur Baia Mare în finală doar prin prisma faptului că am jucat de două ori împotriva acestei echipe şi o cunosc foarte bine, dar, uneori, fotbalul te pedepseşte când apelezi la alt fel de lucruri… Mă bucur pentru Dragoş Militaru, pe care-l cunosc, pentru copiii de acolo şi sunt convins că va fi o finală mult disputată”, a declarat George Zima, antrenorul SCM Zalău.

„Mă bucur foarte mult că am reuşit să ne calificăm în finală. Felicit toţi colegii pentru atitudine, pentru dăruire, suntem foarte fericiţi cu toţii şi spreăm să fim noi câştigătorii şi în finala barajului. Cugirul a avut acea euforie la început de meci şi au venit puţin peste noi, dar ne-am apărat bine, iar după ce am înscris, soarta jocului s-a schimbat. Unirea Dej este o echipă tânără, dar valoroasă, care are o posesie bună a mingii, o echipă incomodă”, a precizat şi căpitanul Zalăului, Raul Stanciu.