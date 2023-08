SCM Zalău, calificare cu emoţii în turul 2 al Cupei României

SCM Zalău a trecut de primul tur al fazei naţionale a Cupei României, învingând Victoria Carei, formaţie cu care s-a duelat în sezonul trecut şi în Seria a X-a a Ligii a III-a. Dornică să facă o surpriză în primul tur, formaţia din Carei a practicat un joc bun per ansamblu, care le-a pus probleme zălăuanilor în unele momente. Debutul i-a aparţinut Zalăului, care a irosit trei ocazii importante la poarta gazdelor. După primul sfert de oră, jocul s-a mai echilibrat, iar spre finalul primei părţi, gazdele şi-au trecut şi ele în cont o ocazie la poarta lui Miron. La pauză s-a intrat cu scor „alb” la cabine, iar după revenirea de la vestiare, zălăuanii au avut din nou şansa de a deschide scorul. Cele 90 de minute s-au încheiat tot cu scorul de 0 – 0, trecându-se astfel la reprizele de prelungiri. Zalăul a ratat o ocazie imensă în prima repriză de prelungiri, iar în cea de-a doua, atacantul Sergiu Pop a punctat decisiv, înscriind unicul gol al partidei şi golul care duce Zalăul în turul 2 al Cupei României.

„A fost un meci destul de greu, fiindcă Victoria Carei este o echipă incomodă pe teren propriu. Am avut un meci bun, cu multe ocazii, dar am ratat mult. Încă suntem în cantonament, iar oboseala şi-a spus cuvântul. Mă bucur că am revenit după accidentare şi am marcat golul calificării. Sper să facem o figură frumoasă şi în turul următor. ”

SCM Zalău s-a impus astfel cu 1 – 0 în faţa echipei din Carei, urmând ca în turul 2 să întâlnească, cel mai probabil, tot o formaţie din Liga a III-a. Turul următor al Cupei României este programat în data de 9 august.

Antrenorul Zalăului, Cristian Lupuţ, a aliniat următorul „11”: Bogdan Miron – Alexandru Cherecheş, Vlad Fărcăşan, Kascelan Predrag, Cătălin Stoica, Kun Viktor, Alex Micle, Alexandru Negrean, Cosmin Meşter, Valentin Culda şi Stefan Nikolic.