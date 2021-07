SCM Zalău a învins fosta campioană a României într-un amical la Vatra Dornei

Aflată de luni într-un stagiu de pregătire la Vatra Dornei, SCM Zalău a susținut miercuri al patrulea amical al verii, împotriva fostei campioane a României, SC Oțelul Galați, formație ce activează în prezent în Liga a III-a, fiind antrenată de Dorinel Munteanu. Echipa condusă de George Zima s-a impus cu 2 – 0, fiind a doua victorie pentru gruparea zălăuană după cea din meciul cu CSM Satu Mare.

După o primă repriză echilibrată, în care “oțelarii” au făcut un pressing avansat, la pauză scorul a fost neschimbat, 0 – 0. La reluare, SCM Zalău a avut o posesie mai bună, forțând mai mult jocul în terenul advers. În minutul 51, Vadim Calugher a deschis scorul pentru zălăuani, după un assist a lui Jurj, iar 15 minute mai târziu, Ilieș a majorat avantajul din assistul lui Forna.

“În jocurile amicale urmăresc mai multe aspecte, printre care și rezultatul. După jocul bun de la Satu Mare, astăzi ne-am mai ridicat nivelul calitativ cu o treaptă și mă bucur că jucătorii înțeleg filozofia mea. Pe lângă calitatea fotbalistică, trebuie să ne consolidăm grupul și din punct de vedere mental, să ne dorim mereu maximul, să dăm totul până la final. Astăzi, în non-posesie am fost exacți, cu mici nesincronizări, iar pe faza de construcție am arătat pesonalitate și încrederea de a începe construcția de la portar. În prima parte, ne-a incomodat pressingul avansat al adversarului, dar în repriza a doua ne-am acomodat și am luat decizii situaționale bune, pentru a duce jocul în treimea lor și a fi periculoși în fața porții. Mă bucur că ne pregătim bine și suntem pozitivi din toate punctele de vedere pe fond de oboseală”, a declarant antrenorul George Zima.

Următorul amical pentru SCM Zalău este programat în 7 august, împotriva celor de la Arieșul Turda.

SCM Zalău: Miron – Kis, Onicaș, Dulap, Calugher, Sorian, Stanciu, Doroftei, Nagy, Jula, S. Pop. Au mai evoluat: A. Pop, Șugar – Șumlea, Ardelean, Cozma, Ilieș, Știrb, Forna, Mare, Negruț și Jurj. Antrenori: George Zima (principal) și Alexandru Pop (secund)