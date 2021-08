SCM Zalău a efectuat zece transferuri pentru noul sezon

Revenită de câteva zile din stagiul de pregătire de la Vatra Dornei, SCM Zalău se pregătește intens pentru primul meci oficial al sezonului, programat miercuri, 11 august, împotriva celor de la Sportul Șimleu, din cadrul fazei a II-a a Cupei României.

Formația de la poalele Meseșului a transferat zece jucători pentru noul sezon competițional, dar s-a și despărțit de 11 fotbaliști, o parte dintre aceștia fiind zălăuani. Managerul secției de fotbal, Marius Pașca, a explicat în cadrul unei conferințe de presă care sunt motivele pentru care SCM Zalău s-a despărțit de portarul Tudor Mare și de jucătorii de câmp, Florin Pop și Sebastian Duma, toți trei fiind zălăuani.

“Tudor Mare nu a reușit să joace timp de doi ani nici un meci titular, însă trebuie precizat faptul că l-am avut și pe Andrei Pop, care este junior și am profitat de acest lucru atunci când jocul ne-a permis să facem astfel de schimbări. Tudor Mare a avut statutul de jucător amator, nu a fost plătit de noi și, decât să stea în tribună, am considerat că e mai bine să plece la altă echipă, unde poate să facă progrese. Chiar dacă a existat o stare de supărare și anumite ieșiri necontrolate ale unor persoane din anturajul lui Tudor, am luat decizia, cred eu, cea mai bună și pentru noi, și pentru jucător. Am adus doi portari născuți în 2003, care vor apăra și la grupele de republicani. Bogdan Miron, care se ocupă și de pregătirea portarilor, este mulțumit de calitățile lor”, a explicat Pașca.

Oficial zălăuan susține că “Florin Pop a avut o ofertă financiară mai bună din partea noastră, decât cea venită din partea celor de la Unirea Ungheni. Probabil s-a gândit că va juca mai puțin, având în vedere că în zona unde joacă el s-au transferat mai mulți jucători”, iar “Sebastian Duma a fost un caz mai special. Chiar în prima zi când am venit la echipă, a venit la mine și și-a manifestat intenția de a renunța la fotbal, deoarece vrea să-și schimbe domeniul de activitate. Avea și o ușoară stare de supărare, dar i-am spus să stea o săptămână, chiar fără să facă antrenamente și să se gândească la ce vrea pe viitor. S-a întors la antrenament, a mai avut o discuție cu antrenorul și s-a ajuns la concluzia că cel mai bine e să ne despărțim”.

Cele zece achiziții ale echipei zălăuane sunt: Tamaș Șugar, Alex Nagy, Andrei Șumlea, Alexandru Sorian, Mihai Doroftei, Sergiu Jurj, Sergiu Negruț, Ilieș Ionuț, Cosmin Meșter și Dănuț Berci.