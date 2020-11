SCM Zalău a bifat a şasea victorie consecutivă

Situată pe primul loc după opt etape, cu cinci victorii, două egaluri şi un meci mai puţin disputat, SCM Zalău nu a avut nicio emoţie sâmbătă după-amiaza, în disputa de pe teren propriu cu Progresul Şomcuta Mare, câştigând cu scorul de 4 – 0 ultimul meci pe teren propriu din turul campionatului.

Jucătotorii antrenaţi de Marius Paşca şi Alexandru Pop au făcut o primă repriză foarte bună, marcând toate cele patru goluri în primele 45 de minute, dar având şi o bară prin Sebastian Culda, cel care a marcat patru goluri în disputele cu Sportul Şimleu şi Minaur Baia Mare.

Scorul l-a deschis fundaşul Alin Mutu, în minutul 13, acesta reluând cu capul în plasă din 7 metri centrarea trimisă de pe partea stângă de Mihai Cohan. Au urmat două execuţii de excepţie semnate de Florin Istrate şi căpitanul Raul Stanciu. Florin Istrate a înscris pentru 2 – 0 în minutul 30, printr-un şut de la aproximativ 25 de metri, iar opt minute mai târziu, căpitanul Zalăului a majorat avantajul Zalăului cu un şut de la aproximativ 30 de metri. Gazdele nu s-au mulţumit cu acest scor, continuând să atace şi în ultimele minute ale primei reprize. Cu două minute înainte de pauză, Sebastian Duma a reuşit o acţiune personală în interiorul careului advers, a depăşit câţiva adversari, a pasat perfect în faţa porţii pentru Mihai Petra, care a avut de îndeplinit o simplă formalitate, înscriind cu latul din patru metri.

În partea a doua, Zalăul nu am mai forţat, dar a trecut de câteva ori pe lângă gol, partida încheindu-se cu scorul de la pauză, 4 – 0.

„Aş împărţi în două jocul de astăzi ca mod de exprimare în teren. Am marcat patru goluri, dar am mai avut 2 – 3 situaţii bune de a marca. Mă bucură atitudinea băieţilor, dar sunt puţin dezamăgit de partea de adoua, de modul în care am abordat faza de atac. Adversarul nu şi-a creat situaţii mari de a marca, dar noi mai puteam înscrie de câteva ori. Am obţinut încă o victorie şi nu pot decât să-i felicit pe băieţi pentru evoluţia pe care au avut-o. Urmează încă două jocuri în acest an, restanţa cu CSM Satu Mare, de miercuri, iar sâmbătă, primul meci din retur, cu CAO Oradea. Nu vor fi meciuri uşoare, mai ales că există şi o oarecare stare de oboseală în rândul băieţilor, dar sperăm să obţinem şase puncte din cele două partide”, a declarat Marius Paşca, antrenorul SCM Zalău, la finalul partidei.

După victoria de sâmbătă, SCM Zalău se menţine pe prima poziţie, cu 20 de puncte, la egalitate cu Minaur Baia Mare, zălăuanii având, însă, un meci mai puţin disputat.

SCM Zalău: Andrei Pop – Florin Pop, Răzvan Dulap, Alin Mutu, Mihai Cohan, Cristin Jalbă, Raul Stanciu-cpt., Florin Istrate, Mihai Petra, Sebastian Culda, Sebastian Duma. Au mai evoluat: : Bogdan Miron – Mihai Forna, Dănuț Cozma, Kis Lorant şi Mihai Onicaș. Antrenori: Marius Pașca (principal), Alexandru Pop (secund).

