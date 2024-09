Sălăjeanul Alex Bologa ţinteşte aurul paralimpic la Paris

După două medalii de bronz câştigate la Jocurile Paralimpice, Alex Bologa vrea să dea marea lovitură la ediţia din acest an, ce se desfăşoară în această perioadă, la Paris. Sportivul orginar din localitatea Derşida, dar stabilit în Cluj-Napoca, a plecat cu un singur gând în capitala Franţei – să cucerească aurul olimpic.

„Sper să fac o figură mai frumoasă decât la celelalte două ediţii la care am participat. Dacă lumea are încredere în tine, poate spera la un rezultat bun. Emoţiile nu mai sunt atât de mari, deoarece am mai concurat la două ediţii şi ştiu ce mă aşteaptă”, a declarat Bologa.

Alexandru Bologa va concura în proba de judo pentru nevăzători, în data de 6 septembrie. România va mai fi reprezentată la judo de Daniel Vargoczki, care a primit un wild-card pentru a putea fi prezent la Paris.

În vârstă de 28 de ani, Alex Bologa este principalul favorit în proba de judo, la categoria 73 de kilograme, fiind numărul 1 mondial.