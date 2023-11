Regal sportiv în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”

Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” va fi miercuri, 15 noiembrie, gazda a două partide importante susţinute de echipele de handbal şi volei ale Zalăului.

Primul joc programat este cel de handbal, în care HC Zalău va primi vizita celor de la Măgura Cisnădie, o formaţie situată pe locul nouă, cu 11 puncte acumulate. Partidele cu formaţia din Cisnădie au fost întotdeauna disputate, indiferent de poziţiile celor două echipe în clasament.

„Jucăm cu o echipă care are în componenţă jucătoare străine, cu salarii de cinci, şase ori mai mari decât ale noastre şi cu obiectiv calificarea într-o cupă europeană. Au şi câteva jucătoare care s-au consacrat la Zalău şi au plecat pe salarii duble, chiar triple faţă de cât aveau aici. În timp ce bugetul nostru a fost diminuat, bugetul lor s-a majorat cu 40 la sută. Mergem înainte şi facem tot ce depinde de noi, dar să nu se uite că avem cel mai mic buget din Liga Naţională. Am pierdut patru puncte importante pe final de meci la Buzău şi Braşov, care ne-ar fi ajutat mult astăzi, dar sperăm să facem un joc bun mâine (miercuri, n.r.) şi să câştigăm cele trei puncte. Ne cerem scuze faţă de suporterii noştri pentru ora disputării jocului, dar accesul la meci va fi liber şi sperăm să avem suporterii alături de noi”, a declarat Gheorghe Tadici.

Meciul dintre HC Zalău şi Măgura Cisnădie este programat la ora 14

Începând cu ora 18 este programat duelul de volei din sferturile de finală ale Cupei României, dintre SCM Zalău şi Steaua Bucureşti. Zălăuanii au eliminat CSM Constanţa în prima fază a competiţiei, în timp ce steliştii s-au calificat direct în sferturi. În clasament, cele două formaţii se află una lângă cealaltă, Steaua pe şapte, cu 8 puncte, iar Zalăul pe opt, cu 5 puncte. Zălăuanii vin după două victorii consecutive în faţa Craiovei şi a Dejului şi vor să-şi continue forma bună şi în faţa vicecampioanei României.

„Este clar că Steaua porneşte cu prima şansă în această dublă, dar nu şi în meciul de la Zalău. Steaua este una dintre marile echipe ale voleiului românesc, iar noi ne propunem în fiecare an să formăm o echipă competitivă, cu care să facem faţă formaţiilor de pe primele locuri. În prima divizie nu putem vorbi despre cluburi sărace sau despre echipe slabe. Sper să fie toată lumea aptă la ora meciului, fiindcă ne-am confruntat cu multe probleme de sănătate în acest început de sezon, şi să facem un meci bun”, a afirmat managerul Adrian Feher.

La câteva zile de la duelul cu Steaua, SCM Zalău va susţine un alt joc important pe teren propriu, cu Rapid Bucureşti, formaţie clasată pe locul cinci, cu 10 puncte. Meciul este programat sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 18.