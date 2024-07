Răsturnare de situaţie. Antrenorul cu portarii a plecat de la SCM Zalău după un singur antrenament

Prezent la reunirea echipei ce a avut loc luni după-amiaza, Constantin Bădan, cel care urma să ocupe postul de antrenor cu portarii, a plecat de la SCM Zalău în cursul zilei de marţi.

„Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat şi pentru faptul că am ales să plec de la echipă după numai o zi. Am venit aici cu inima deschisă şi cu dorinţa de a da totul pentru a ajuta Zalăul la îndeplinirea obiectivului. Luni seara am primit, însă, o ofertă de nerefuzat de la un alt club şi am decis că în acest moment e mai bine să aleg această ofertă. La Zalău sunt condiţii foarte bune, cum nu au cluburi de Liga a II-a şi, într-o oarecare măsură, regret că a trebuit să plec. Timpul va demonstra dacă decizia mea este bună sau nu”, ne-a declarat Costel Bădan.

Fostul portar al Unirii Dej a lăsat Zalăul pentru AFC Câmpulung-Muscel 2022, formaţie ce a promovat în Liga a II-a în vara acestui an. Cel care a insistat pentru venirea lui Bădan la Zalău este chiar antrenorul principal, Cristian Lupuţ, cei doi fiind colegi la Unirea Dej în perioada când activau ca fotbalişti.