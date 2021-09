Rapid Jibou, victorii la scor în primele două etape din noul sezon

După victoria la scor din prima etapă, 7 – 0 pe teren propriu cu CS Bănişor-Peceiu, Rapid Jibou a obţinut un nou succes la scor în runda a doua, de această dată în deplasarea de la Crişeni. Echipa pregătită de Florin Morar s-a impus cu 6 – 1 în faţa celor de la Ardealul Crişeni, o formaţie care s-a întărit în această vară, avându-i în lot şi pe foştii jucători ai Armăturii Zalău, Cosmin Sabău şi Cosmin Cosma, dar şi pe Alexandru Pop, fostul atacant al FC Zalău.

Scorul l-a deschis Ardealul Crişeni, prin Alexandru Pop, în minutul 5, după care Jiboul a început seria celor şase goluri. Alex Turcu a restabilit egalitatea în minutul 6, iar până la pauză, Cristian Ţurcaş a dus Jiboul în avantaj, marcând pentru 2 – 1 în minutul 30. Imediat după pauză, Mihai Bode a marcat pentru 3 – 1, iar până la final, pe lista marcatorilor şi-au mai trecut numele Gabriel Ţiriac, Vasile Ilieş şi Marius Muntean.

În celelalte partide, Venus Giurtelec a terminat la egalitate, 1 – 1 cu Luceafărul Bălan, AS Juniorii Ip au dispus cu 3 – 1 de Rapid Zimbor, CS Barcău Nuşfalău a câştigat cu 2 – 0 duelul cu AS Cosniciu, iar Someşul Someş Odorhei a terminat la egalitate, 1 – 1 duelul de pe teren propriu cu AS Chieşd.

Rapid Jibou conduce în clasament după două etape, 6 punste, urmată de AS Chieşd cu 4 puncte şi de CS Barcău Nuşfalău cu 3 puncte.

Etapa a III-a, ce va avea loc duminică, a programat următoarele dueluri: AS Cosniciu – Venus Giurtelec, AS Juniorii Ip – Ardealul Crişeni, Rapid Zimbor – CS Barcău Nuşfalău, Luceafărul Bălan – Someşul Someş Odorhei şi AS Chieşd – ACS Bămişor-Peceiu.