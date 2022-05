Rapid Jibou a mai făcut un pas spre titlul de campioană judeţeană

Rapid Jibou s-a desprins la 13 puncte de formaţia de pe locul doi, AS Chieşd, după victoria obţinută duminică, pe teren propriu, 4 – 1 împotriva celor de la CS Barcău Nuşfalău. 2 – 1 a fost rezultatul pauzei, iar în partea a doua, echipa condusă de Florin Morar a mai înscris de două ori. Bogdan Ciaca, Flaviu Porumb, Gabriel Ţiriac şi Alex Turcu şi-au trecut numele pe lista marcatorilor la gazde, iar pentru oaspeţi a înscris Alex Bădăceanu. Chieşdul s-a împiedicat pe teren propriu cu Rapid Zimbor, terminând la egalitate, 3 – 3, rezultat în urmă căruia, AS Chieşd mai are doar şanse matematice la primul loc. Cinci etape mai sunt de disputat până la finalul sezonului, iar Rapidul mai are nevoie de o singură victorie pentru a deveni campioană judeţeană şi matematic.

Remiză s-a înregistrat şi în disputa de la Bălan, acolo unde Luceafărul a terminat cu scorul de 1 – 1 disputa cu AS Cosniciu. Someşul Someş Odorhei şi Ardealul Crişeni au terminat tot la egalitate, scor 1 – 1, iar ACS Bănişor Peceiu a învins cu 3 – 1 Venus Giurtelec.

Etapa viitoare va avea loc după următorul program: Rapid Zimbor – Luceafărul Bălan, Ardealul Crişeni – AS Cosniciu, Juniorii Ip – FC Chieşd, Venus Giurtelec, Rapid Jibou şi Someşul Someş Odorhei – AS Bănişor Peceiu.

Clasament:

Rapid Jibou 18 17 1 0 96 – 20 52p A.S F.C. Chieșd 18 12 3 3 51 – 27 39p Someşul Someş Odorhei 17 8 6 3 49 – 28 30p Rapid Zimbor 18 8 3 7 48 – 37 27p CS Barcau Nușfalău 19 8 1 10 33 – 33 25p AS Juniorii Ip 18 6 6 6 33 – 45 24p Luceafarul Bălan 18 6 5 7 27 – 45 23p A.S. Cosniciu 18 6 4 8 25 – 34 22p A.C.S Ardealul Crișeni 18 4 3 11 37 – 50 15p ACS Bănișor-Peceiu 18 3 3 12 20 – 43 12p Venus Giurtelec 18 3 1 14 20 – 71 10p