Primele medalii pentru secţia de karate de la SCM Zalău

Primul eveniment la care au participat sportivii secţiei de karate de la Sport Club Municipal Zalău a avut loc la finele săptămânii trecute, competiţia desfăşurându-se online. Este vorba despre un open de karate desfăşurat la Praga, intitulat „Pague Open Karate Cup”, la care au fost prezenţi sportivi din Germania, Cehia, România şi Indonezia. Printre cei prezenţi s-au numărat şi trei sportivi de la SCM Zalău, este vorba de Călin Marincaş, multiplu campion mondial şi european, care este şi antrenorul secţiei, Marc Crecan, multiplu campion mondial şi european şi Nemeti Zoltan.

Cei prezenţi au trimis câte două filmări cu exerciţii diferite de kata, iar o comisie a analizat prestaţia tuturor sportivilor, întocmind clasamentul final.

Călin Marincaş s-a clasat pe prima poziţie, iar Marc Crecan a ocupat locul trei, ambii urmând să primească medaliile prin curier poştal.

„A fost o experienţă pe care nu am mai trăit-o niciodată. Este ca şi cum m-aş filma la antrenamente, apoi să fac o analiză şi să văd unde am greşit şi ce am făcut bine. Nici emoţiile, dar nici trăirile nu sunt la fel ca şi cum ai fi pe tatami într-o sală de concurs, cu publicul în jurul tău. Mă bucur, totuşi, că s-a putut organiza o competiţie internaţională chiar şi sub o astfel de formă”, a declarat Călin Marincaş.

„Călin Marincaş este un nume în karate-ul românesc, chiar şi la nivel internaţional, de aceea am şi ales o colaborare cu el. Îi felicit pe sportivi pentru rezultate, sunt primele medalii pentru secţia de karate, iar ele sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt medalii internaţionale. Sperăm ca situaţia delicată prin care trecem cu toţii să se termine cât mai curând, iar sportivii să aibă posibilitatea să se antreneze normal şi să participe la competiţii nu doar prin intermediul online”, a afirmat şi Doru Ţârle, directorul executiv al SCM Zalău.

Cel de-al treilea reprezentant al clubului zălăuan, Nemeti Zoltan, s-a clasat pe locul şase.