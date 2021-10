Prima medalie pentru secţia de judo de la SCM Zalău

După secţia de fotbal, cea de volei şi cea de karate, Sport Club Municipal Zalău şi-a înfiinţat în vara acestui an şi o secţie de judo, coordonată de Ionuţ Cuibuş. Antrenorul secţiei de judo practică acest sport de 12 ani, iar timp de trei ani a practicat această ramură sportivă în Franţa. A absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, fiind desemnat maestru al sportului, iar în prezent este profesor de educaţie fizică şi sport.

Prima competiţie oficială pentru secţia de judo a SCM Zalău a avut loc în această lună, Ionuţ Cuibuş participând la Campionatul Naţional de Judo, desfăşurat la Poiana Braşov. Experienţa acumulată în cei 12 ani şi-a spus cuvântul, sportivul zălăuan devenind campion naţional în proba de kata.

„Mă bucur că am reuşit să aduc primul titlu naţional pentru noul club pe care-l reprezint – Sport Club Municipal Zalău. Sper să fie un proiect de durată şi cu rezultate cât mai bune. Vreau să-i mulţumesc pe această cale lui Florin Bercean, antrenorul lotului naţional şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Judo, cu care am o relaţie foarte bună”, a precizat Ionuţ Cuibuş.

Share Tweet Share