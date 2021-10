Pandemia dă, din nou, peste cap programul competiţiilor sportive

Valul al patrulea al pandemiei de coronavirus încurcă tot mai mult socotelile organizatorilor de competiţii sportive. Din nefericire, tot mai multe competiţii sunt amânate, anulate sau se desfăşoară fără spectatori. Sportivii sunt foarte îngrijoraţi de această situaţie, mai ales că în vara trecută lucrurile păreau să fi intrat în normal.

Ana Maria Popescu este unul dintre performerii care şi-au manifestat îngrijorarea: „Mă sperie ce se întâmplă în România, mă sperie ce se întâmplă în lume, mă sperie că iarăşi mi s-au anulat competiţiile. Trăim o perioadă destul de grea şi consider că ar trebui cu toţii să scoatem în evidenţă şi lucrurile bune care ni se întâmplă zilele acestea, nu doar partea aceea mai întunecată a vremurilor pe care le trăim. Sperăm că va fi organizată, la finalul lunii noiembrie, Cupa Mondială de la Tallin, avem semnale bune momentan, a fost trecută în calendarul oficial. Nu ştim ce se întâmplă până atunci, pentru că aşa am ştiut şi despre Campionatul European până-n ultima secundă, când a fost anulat. Sperăm că vom fi prezenţi la Tallin pentru ultima competiţie a sezonului”. Îngrijorarea este firească pentru că tot programul de pregătire este dat peste cap. Pe de altă parte, având în vedere evoluţia situaţiei sanitare din Bucureşti din ultimele zile şi faptul că incidenţa îmbolnăvirilor de COVID-19, cumulată în ultimele două săptămâni, a trecut de 15 la 1.000 locuitori, Biroul Federal al Federaţiei Române de Rugby a decis ca finalele SuperLigii, programate în acest weekend pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, să se dispute fără spectatori. Această decizie ţine cont şi de ratele ridicate de infectare din Bucureşti, dar şi din zonele limitrofe şi are ca scop diminuarea riscului epidemiologic în rândul spectatorilor, organizatorilor şi al sportivilor, informează forul rugbistic. De asemenea, s-a decis ca cluburile participante în finalele SuperLigii să beneficieze de maxim 30 locuri/echipă, accesul putându-se face în stadion numai cu respectarea prevederilor HG 1090, adică cei vaccinati sau trecuţi prin boală. Alin Petrache, preşedintele FRR a vorbit despre această situaţie: „A fost o decizie grea de luat, pe care am tot analizat-o şi discutat-o în aceste zile. Pentru rugby, pentru sportivi, prezenţa spectatorilor era un lucru extraordinar, o motivaţie în plus, însă, din păcate, trăim aceste vremuri dificile. Este foarte important să prevenim, să fim cât mai precauţi şi să eliminăm orice risc de infectare atât în rândul suporterilor, cât şi al sportivilor. Avem nevoie de jucători valizi pentru meciurile test din noiembrie, încercăm să gestionăm cât mai bine această situaţie şi sperăm ca prin eforturile tuturor să putem să ne revedem în noiembrie, toţi, pe stadion”.

Nici la nivel internaţional lucrurile nu stau prea bine. Turneele masculin şi feminin de golf din cadrul Openului Australiei au fost anulate din cauza restricţiilor de călătorie legate de pandemia de coronavirus, a anunţat Federaţia australiană. „Această decizie nu a fost luată cu uşurinţă, dar noi credem că este cea potrivită în circumstanţele actuale”, a declarat preşedintele Golf Australia, James Sutherland, care a adăugat: „Factorul internaţional semnifică schimbări de carantine şi restricţii de călătorie dezastruoase în termeni de organizare, iar pentru jucătorii noştri prestigioşi care locuiesc peste hotare, provocarea este şi mai mare”.

Federaţia australiană de golf amânase deja turneul masculin din noiembrie, de la Sydney, pentru ianuarie sau februarie, dar acum l-a anulat complet. De asemenea, a fost anulat şi turneul feminin din 2022, ce urma să aibă loc la Adelaide în februarie. Openul masculin al Australiei a fost anulat şi în 2020, pentru prima oară din 1945.

În Europa se vorbeşte despre închiderea porţilor la anumite competiţii internaţionale, cele mai mari probleme fiind în zona de est a continentului.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro