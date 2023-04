O iubire adevărată nu se uită niciodată: George Zima a revenit pe banca Sportului Şimleu

Apreciat de şimleuani, chiar şi după despărţirea de Sportul Şimleu, George Zima nu a putut refuza oferta primită zilele trecute de conducerea clubului de la poalele Măgurii, acceptând să preia, din nou, banca tehnică a acestei echipe.

„După plecarea unui antrenor de la un club cu şanse de a se situa în primele locuri sau cu buget mare, s-ar forma o coadă neterminată a celor care şi-ar dori să vină. Aşa, în situaţii grele, cum se află Şimleu Silvaniei acum, se poate apela doar la cei care simt ceva pentru club şi vor să ajute. Am mai avut şi alte discuţii după plecarea mea de la Jiul şi am hotărât că până în vară să nu mai merg în altă parte, dar venind acest moment, îmi era foarte greu să-i refuz pe cei de la Şimleu. Nu pot să uit tot ce am construit aici în cei doi ani de zile şi cât de respectat am fost mereu când am revenit”, ne-a declarat George Zima, care-l va înlocui pe maramureşeanul Dănuţ Şomcherechi.

Zima şi-a început primul mandat la Sportul Şimleu în 2019, promovând în Liga a III-a încă din primul an, iar în 2021 a acceptat oferta celor de la SCM Zalău, cu care a fost la doar câteva secunde de o promovare istorică în Liga a II-a. După despărţirea de formaţia zălăuană, tehnicianul bihorean a antrenat Luceafărul Oradea şi Jiul Petroşani.

Primul său meci ca antrenor după revenirea la Sportul Şimleu va avea loc sâmbătă, de la ora 17, pe Stadionul Municipal, împotriva celor de la SCM Zalău, în cadrul primei etape a play-out-ului. Zima va avea o misiune extrem de dificilă, aceea de a salva echipa de la retrogradare, şimleuanii ocupând ultimul loc în Seria a X-a, cu 11 puncte.