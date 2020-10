Mihai Onicaş, omul cu golul la SCM Zalău

După „duşul rece” din primul meci oficial, în care a fost eliminată din Cupa României de Sportul Şimleu, SCM Zalău a avut un parcurs fără greşeală în primele patru etape din campionat, obţinând o remiză şi trei victorii. La finalul săptămânii trecute, zălăuanii au avut şansa chiar de a trece pe primul loc în serie, dar partida de pe teren propriu cu Minaur Baia Mare a fost amânată după ce nouă jucători de la formaţia maramureşeană au fost depistaţi pozitiv.

Conducerea SCM Zalău a efectuat câteva achiziţii importante în vara acestui an, prima fiind chiar fostul stelist, Mihai Onicaş. Acesta a avut un aport considerabil în ultimele două partide susţinute în deplasare, marcând atât pe terenul celor de la Luceafărul Oradea, cât şi pe terenul celor de la CSC Sînmartin.

„Sunt extrem de fericit că am reuşit al doilea gol consecutiv pentru echipă şi, din nou spre final, când echipa avea nevoie! Simt că munca de zi cu zi de la antrenamente îşi pune amprenta pe jocul meu şi asta mă mulţumeşte cel mai mult! Am încredere totală în echipa noastră pentru că avem în echipă mulţi jucători care pot face diferenţa oricand, pentru că au calitate individuala şi sunt peste nivelul ligii a treia. Pîcat că partida cu Baia Mare nu s-a disputat, fiindcă eram cu un moral foarte bun. Trebuie să rămânem modeşti şi umili şi să ne demonstrăm valoarea pe teren, nu prin vorbe”, a afirmat Mihai Onicaş.

Mijlocaşul consideră Minaur Baia Mare şi SCM Zalău vor ocupa primele două locuri la finalul sezonului regulat, sperând ca echipa sa să fie cea care se va afla în fotoliul de lider. „Consider că una dintre aceste două echipe va termina pe primul loc, iar cealaltă pe locul doi, dar eu imi doresc să fim noi primii”, a adaugat fotbalistul originar din Cluj.

Născut la Cluj, Mihai Onicaş spune că Zalăul este pentru el a doua acasă, aceasta şi prin prisma faptul că tatăl său este originar din Aghireş. „La Zalău mă simt ca acasă, chiar dacă suna a clişeu; am deja mulţi prieteni aici şi îi simt pe oameni foarte călduroşi, prietenoşi şi deschişi. Am şi rudenii aici. Trebuie săo spun din nou, dar mă bucur că am facut această alegere”, a conchis fostul jucător al Stelei.