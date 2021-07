Marius Paşca revine la SCM Zalău, dar în funcţia de manager sportiv

SCM Zalău s-a reunit joi după-amiaza în vederea pregătirii noului sezon al Ligii a III-a de fotbal, unul în care zălăuanii îşi propun să promoveze în Liga a II-a. Prima întâlnire de după pauza competiţională a fost prezent şi Marius Paşca, cel care a demisionat în returul sezonului trecut din funcţia de antrenor, lăsând echipa pe primul loc. Fostul tehnician va ocupa funcţia de manager sportiv, în timp ce Alin Pop va fi director tehnic. În conducere va rămâne şi fostul internaţional, Vasile Jula, care va ocupa în continuare funcţia de delegat al echipei.

„După o discuţie cu domnul primar, am decis să revin pe postul de manager sportiv. Din moment ce am fost dorit în conducere, înseamnă că am făcut lucruri bune şi am lăsat ceva în urma mea. Mă bucur că voi colabora cu George Zima, îl ştim cu toţii din sezonul anterior şi îl asigur de toată susţinerea mea. Ştiu tot ce are nevoie un antrenor pentru a putea face performanţă şi, cu siguranţăvoi fi alături de el nu numai la bucurie, ci şi în momentele grele. Vom face tot posibilul să-i punem la dispoziţie jucătorii pe care şi-i doreşte, fiindcă George este cel care va decide lotul”, a declarat Marius Paşca.

La reunirea lotului au fost prezenţi 25 de jucătorii, însă din vechiul lot a rămas puţin mai mult de jumătate. Antrenorul George Zima nu a ascuns faptul că-şi dorea să rămână mai mulţi jucători din „vechea gardă”, dar s-a arătat încrezător în realizarea obiectivului – promovarea în Liga a II-a.

„Mă bucur că am şansa să continui la SCM Zalău. Mi-am dorit acest lucru după baraj. Pentru mine a fost o lună foarte frumoasă, chiar dacă finalul a fost dezamăgitor. Rana, însă, este deschisă, dar eu, ca antrenor tânăr, mă hrănesc din ceea ce înseamnă acest eşec. Sper să reuşesc să le insuflu şi jucătorilor dorinţa pe care o avem noi, antrenorii şi cei din conducere de a promova în acest an competiţional. Mă bucur că a venit şi domnul Paşca şi sunt convins că vom fi mai puternici. Am avut o relaţie bună cu toate persoanele din conducere. Îmi doresc să fim uniţi şi să luptăm pentru acelaşi obiectiv – promovarea în Liga a II-a”, a afirmat antrenorul principal, George Zima.

