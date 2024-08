Liga a IV-a pornește la drum fără campioanele ultimelor două ediții

Ediția 2024 – 2025 a Ligii a IV-a debutează la finalul acestei săptămâni, capul de afiș al primei runde fiind duelul dintre Ardealul Crișeni și Unirea Mirșid. Echipa din Mirșid a făcut o serie de achiziții importante în această vară, transferând o serie de jucători chiar de la Ardealul Crișeni, dar și pe antrenorul Mihai Bode, astfel că jocul se anunță unul interesant.

14 echipe s-au înscris în noua ediție a Ligii a IV-a, lipsind campioanele ultimelor două ediții, CS Barcău Nușfalău și Luceafărul Bălan, ambele retrăgându-se din competiție din cauza problemelor financiare.

FC Chieșd, formație considerată cu prima șansă la titlul de campioană județeană în noul sezon, va debuta pe terenul celor de la Rapid Zimbor. Inter Cizer va avea o altă față în noul sezon, dar și un antrenor nou, pe profesorul Florin Morar, care nu a plecat cu mâna goală la Cizer, ducând și câțiva jucători de la FK Kraszna, formație cu care a ajuns până în finala Campionatului Național de juniori A1. Echipa din Cizer va debuta pe teren propriu, împotriva celor de la Venus Giurtelec.

Stejarul Sâg – AS Cosniciu, Cetatea Buciumi – ACS Bănișor-Peceiu, Someșul Someș Odorhei – AS Unirea Ciocmani-Băbeni și SCO Jibou – AS Creaca Jac sunt celelalte patru dueluri ale primei etape.

Sâmbătă, începând cu ora 18, sunt programate trei jocuri: Stejarul Sâg – AS Cosniciu, Cetatea Buciumi – ACS Bănișor-Peceiu și Inter Cizer – Venus Giurtelec, celelalte patru jocuri urmând să se desfășoare duminică, de la ora 18.