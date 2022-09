Liderul Ligii Naţionale vine la Zalău

Etapa a V-a a Ligii Naţionale de handbal feminin a programat un nou duel dificil pentru Handbal Club Zalău, formaţia condusă de Gheorghe Tadici urmând să primească vizita liderului, Gloria Buzău. Cu patru victorii din tot atâtea partide, buzoiencele îşi vor vinde foarte sump pielea la Zalău, însă Gheorghe Tadici speră chiar într-o surpriză din partea formaţiei pe care o conduce.

„Vom avea în faţă o echipă grea, care de trei ani este în cupele europene, o echipă care este pe primul loc după patru etape, cu o victorie de senzaţie în faţa campioanei de anul trecut, Rapid Bucureşti. Gloria Buzău are buget consistent, jucătoare valoroase, are cam tot ce trebuie pentru o echipă de top. Portarul Raluca Kelement, care a plecat de la noi, are un salariu de trei ori mai mare decât cel pe care l-a avut la Zalău. Încercăm să jucăm cât mai bine, chiar dacă avem unele probleme de lot, în special la Bianca Berbece, care va fi scoasă din circuit pentru o perioadă de săptămâni. Sperăm într-o prestaţie corectă din partea celor care vor conduce jocul, iar publicul să plece mulţumit de la sală, că a văzut un spectacol agreabil, în care echipa noastră a dat tot ce a putut pe teren. Am încredere că fetele pot să-şi depăşească condiţia de moment”, a declarat managerul Gheorghe Tadici.

Partida dintre HC Zalău şi Gloria Buzău este programată duminică, la ora 11:00, în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, iar biletele pentru acest joc se pun în vânzare duminică, începând cu ora 9:00, preţul unui tichet fiind 10 lei.

HC Zalău ocupă locul 12 înaintea rundei a cincea, cu o victorie şi trei înfrângeri.