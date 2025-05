La Hida are loc Olimpiada Națională a Sportului Școlar la Oină – fete

După competiția de zilele trecute, oină băieți – gimnaziu, la care echipa de la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida a urcat pe prima treaptă a podiumului și a devenit campioană națională, în data de 9 mai s-a dat startul celei de-a doua competiții, de data aceasta, fetele!

Deschiderea oficială a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, faza națională – Oină fete – gimnaziu, a avut loc în 9 mai, ora 17, la Casa Municipală de Cultură Zalău, în prezența celor opt echipe de fete calificate la faza națională, a Comisiei de organizare, validare și contestații, a corpului profesoral și elevilor de la Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, părinți ai acestor elevi și a câtorva participanți de seamă care au luat parte la eveniment:

● Președintele Federației Române de Oină – Nicolae Dobre;

● Vicepreședintele Federației Române de Oină – Dumitru Filofteia;

● Inspectorul școlar general al I.Ș.J. Sălaj – prof. Gheorghe Bancea;

● Reprezentantul Episcopiei Sălajului – părintele vicar, Claudiu Nechita;

● Inspectorul școlar de specialitate pentru disciplina Religie, prof. Gudea Mioara;

● Inspectorul pentru inspecție școlară pentru dezvoltarea resursei umane – prof. Marinkaș Eleonora;

● Reprezentantul Primăriei Municipiului Zalău – Onuțan Mihaela;

● Directorul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, pr. prof. Mateiu Călin – Andrei

Evenimentul a fost condus de către inspectorul școlar pentru Educație Fizică și Sport, prof. Dan Mirșidan, care a prezentat toată activitatea și a reiterat importanța unei astfel de competiții pentru județul nostru.

La debut, Imnul de Stat al României a fost de intonat de către Kulcsar Alexandra – profesor de Educație muzicală la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida. Apoi, inspectorul școlar general, prof. Gheorghe Bancea, în calitate de președinte al Comisiei de organizare, validare și contestații, a deschis oficial festivitatea, cu un cuvânt de mulțumire pentru Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida și modul în care au gestionat competiția cu o săptămână în urmă.

„Ziua de 9 mai are o multiplă semnificație. Și eu am să mă refer la două dintre ele: 9 mai 1950 – Ziua Europei. 9 mai 1899 – prima competiție sportivă de oină, la nivelul României. Dacă deviza Europei este „Unitate în diversitate”, deviza zilei de azi pentru disciplina Oină este „Unitate în acest sport”. Unitate prin prezența în județul Sălaj a celor 8 echipe de fete calificate la etapa națională de oină fete gimnaziu.”, a spus Bancea. A mulțumit celor opt echipe pentru prezența într-un județ în care oina are tradiție, prin practicarea ei în comuna Dragu. De asemenea, a urat succes și ședere plăcută echipelor înscrise în competiție, amintindu-le că ele sunt deja câștigătoare prin calificarea la faza națională, iar o competiție se joacă din dragoste față de sport, iar acest lucru trebuie apreciat la adevărata lui valoare.

Președintele Federației Române de oină, Nicolae Dobre, nu și-a ascuns emoțiile, deoarece a spus că nu prea are ocazia să participe la o festivitate de deschidere a unei competiții naționale și îi felicită pe toți cei implicați pentru felul în care au organizat evenimentul: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, autoritățile implicate și F.R.O.. A subliniat importanța zilei de 9 mai pentru oină, aniversarea a 126 de ani de oină, a felicitat cele opt echipe calificate la faza națională și a prezentat reprezentații F.R.O., după care a vorbit despre drumul greu pe care l-a străbătut oina pentru a ajunge la acest mod de desfășurare, pentru că în urmă cu 15 ani se disputa direct la turneul final, cu 16 – 18 echipe participante din toată țara. A mulțumit în mod special profesorului Aluaș Dan, lui Ardelean Cosmin și mai ales soților Mitrea Ciprian și Georgeta, pentru sprijinul necondiționat în a-și împlini un vis mai vechi, acela ca oina să devină o competiție puternică, cu luptă acerbă pentru finală, așa cum este azi, spunând despre Ciprian că „i-a dat casă și masă” și deși se cunosc doar de câțiva ani, „pare că ne cunoaștem de o viață”. A mulțumit tuturor pentru primirea deosebită și a oferit plachete de excelență, pentru că este un moment solemn, este o zi aniversară și cei care au primit-o să își amintească mereu că în data de 9 mai 2025 federația a fost prezentă.

Părintele vicar Claudiu Nechita, reprezentatul Episcopiei Sălajului, a avut un cuvânt înălțător despre ce înseamnă performanța în sport, cu precădere în oină, a făcut referire la copilărie, spunând că a încercat să joace oină și nu a reușit, a felicitat toți jucătorii pentru performanță și le-a urat succes în competiția care urmează.

Directorul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, pr. prof. Mateiu Călin – Andrei, a subliniat mândria pe care o simt toți cei de la școală și din comună văzând aceste rezultatele și l-a felicitat pe profesorul Ciprian – Alexandru Mitrea, cel care se ocupă de echipele de oină și aduce cele mai frumoase rezultate. A mulțumit inspectorului școlar general pentru încrederea acordată școlii prin organizarea celor două competiții și a mulțumit colectivului de la liceul din Hida pentru tot ceea ce reprezintă împreună, iar la final a urat succes tuturor.

La finalul discursurilor, inspectorul Dan Mirșidan a prezentat festiv echipele înscrise în competiție:

* LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONȚ, JUDEȚUL ARAD

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CHIRNOGI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂȘEIU, JUDEȚUL CLUJ

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCȘOAIA, STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRASIN, JUDEȚUL SUCEAVA

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” MIOVENI, ARGEȘ

* ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 BUCUREȘTI

* LICEUL TEORETIC „RADU VLĂDESCU”, PĂTÂRLAGELE, JUDEȚUL BUZĂU

* LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” HIDA, SĂLAJ.

Un moment-surpriză a fost Corul Anghelos, condus de pr. prof. Matei Călin – Andrei, debutând cu Imnul oinei – un element surpriză care l-a impresionat profund pe președintele F.R.O., dar și pe ceilalți, majoritatea celor prezenți fredonând imnul împreună cu corul.

Au urmat doi soliști vocali și Grupul vocal „Tradiții” de la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, condus de către prof. Pop – Seling Rodica, iar festivitatea s-a încheiat cu un moment special al majoretelor de la Clubul Sportiv „Alegria” din Zalău.

