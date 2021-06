Karateka Cristian Bolduţ, vicecampion european la 42 de ani

Deşi are în spate o carieră impresionantă, cu medalii la Campionate Europene şi Cupe Mondiale, cu peste 25 de titluri naţionale şi multe alte medalii la concursuri internaţionale, Cristian Bolduţ nu se gândeşte să pună punct carierei de sportiv, chiar dacă, în paralel, practică şi meseria de antrenor, având gradul „4 Dan”.

La 42 de ani, sportivul zălăuan a participat la ediţia din acest an a Campionatului European de Karate Kyokushin, desfăşurată în Georgia, la Tibilisi, reuşind un rezultat foarte bun în proba de kata individual.

Echipa României a participat şi la kata sincron, probă în care echipele au fost alcătuite atât din băieţi, cât şi din fete, iar Bolduţ a mai avut o colegă din Bistriţa-Năsăud şi doi colegi din Constanţa. Sportivii noştri s-au clasat pe locul cinci, un rezultat notabil, având în vedere că echipe precum Lituania sau Ucraina au avut sportivi proveniţi de la acelaşi club, care se pregătesc zilnic împreună, nu doar câteva luni într-un an.

La kata individual, Bolduţ a reuşit să cucerească argintul, devenind vicecampion european, un rezultat mai mult decât mulţumitor, dat fiind faptul că sportivul din Polonia, care a devenit campion european este cu 10 ani mai tânăr decât Bolduţ, iar cel medaliat cu bronz are 22 de ani.

„Mă bucur pentru această medalie, dar am şi un sentiment de regret că am fost foarte aproape de titlul european. A fost o finală foarte disputată, pe care am pierdut-o cu 3 – 2. Dacă privesc lucrurile doar din punct de vedere al vârstei, pentru mine este un rezultat fantastic, având în vedere vârsta celorlalţi doi sportivi de pe podium. Mă bucur că pot face faţă cu brio şi la această vârstă în astfel de concursuri şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să pot participa şi la viitoarele evenimente”, ne-a declarat zălăuanul.

Până în finală, Bolduţ a trecut de un sportiv din Franţa, apoi de un karateka din Ucraina, un campion european în faţa căruia, zălăuanul a pierdut la Cupa Mondială din luna martie a acestui an.

Bolduţ a fost la un pas să rateze semifinala, chiar dacă l-a învins pe ucrainean. Delegaţia Ucrainei a contestat rezultat, dar decizia nu a fost schimbată, chiar dacă arbitrii au decis să vizioneze şi pe calculator evoluţiile celor doi sportivi.

În semifinală, karateka zălăuan a trecut cu un categoric 5 – 0 de un sportiv din Danemarca. Finala a pierdut-o în faţa unui polonez, cvadruplu campion european.

Argintul cucerit de Cristian Bolduţ este singura medalie obţinută de delegaţia României la Europenele din Georgia.