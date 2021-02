Jucător de la Viitorul Zalău, convocat la acţiunea de formare a lotului naţional Under 15

Nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că Viitorul Zalău promovează jucători către cluburi importante din România, iar o parte dintre aceştia au ajuns să evolueze chiar la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc. Au fost jucători de la acest club care au cochetat chiar şi cu loturile naţionale de juniori, iar acum este rândul lui Andrei Jula să-şi demonstreze abilităţile şi să facă parte din lotul naţional Under 15.

Federaţia Română de Fotbal a trimis zilele trecute pe adresa clubului Viitorul o convocare pentru Andrei Jula, acesta urmând să participe acţiunea finală de formare a lotului naţional Under 15, acţiune ce va avea loc la Mogoşoaia şi Buftea. Selecţia finală începe în data de 28 februarie şi se încheie în 6 martie, urmând a participa cei mai buni 60 de copii din ţară născuţi în 2006.

Formarea lotului a început cu tradiţionala competiţie, „Cupa Speranţelor”, eveniment organizat de Federaţia Română de Fotbal, care suportă inclusiv cheltuielile de arbitraj. La fiecare turneu au participat câte şase echipe, în funcţie de zonele geografice, iar cea de-a doua acţiune a fost organizată la Cluj-Napoca, unde au participat toţi referenţii zonali, inclusiv Ion Geolgău şi Mihnea Totan, cei care vor fi antrenorii lotului. Andrei Jula a atras atenţia celor doi antrenori, care l-au nominalizat pentru ultima etapă de formare a lotului. La acţiunea de la Mogoşoaia şi Buftea vor participa aproximativ 70 de jucători, iar la finalul acţiunii vor rămâne 44, aceştia urmând să formeze lotul naţional Under 15.

„Nu poate decât să ne bucure această convocare a lui Andrei Jula. Eu consider că este vârful generaţiei lui la nivel de judeţ. Este un copil foarte talentat, care poate ajunge departe dacă va muncii şi va da dovadă de seriozitate”, ne-a declarat Dan Lucaciu, cel care l-a pregătit pe copil din 2012, când Andrei a început să practice fotbalul. Daniel Sabou şi Laurean Flonta sunt ceilalţi doi antrenori care s-au ocupat de pregătirea tânărului fotbalist până în vara anului trecut, când acesta a fost ofertat de Csikszereda Miercurea Ciuc. Jucătorul aparţine însă tot clubului Viitorul, cele două părţi neajungând până în prezent la o înţelegere în ceea ce priveşte transferul lui Andrei Jula.

