Ioana Bălăcean revine pe semicercul zălăuan după zece luni de pauză

Accidentată în luna februarie a acestui an, handbalista Ioana Bălăcean a ratat nu doar partea a doua a sezonului trecut, ci şi începutul actualului sezon. Nevoită să suporte o intervenţie chirurgicală la menisc, handbalista a trecut cu bine peste perioada de recuperare, revenind la antrenamente în această lună, Gheorghe Tadici sperând ca jucătoarea să poată reveni pe semicerc într-un meci oficial chiar în luna decembrie.

„Cel mai îmbucurător lucru din această perioadă este revenirea Ioanei Bălăcean. Ea este refăcută în proporţie de 80 – 90 la sută şi sper să ne ajute începând cu luna decembrie. Alte transferuri nu am făcut în această perioadă, fiindcă nu ne permitem din punct de vedere financiar”, a declarat managerul zălăuan, care a vorbit şi despre perioada de pregătire. „A fost o întrerupere cauzată de desfăşurarea Campionatului European, dar a fost utilă pentru noi. Am făcut o pregătire centralizată şi am avut şi câteva jocuri de pregătire, în special cu echipe din Ungaria (Bekescsaba şi Kisvarda). Sperăm într-o evoluţie mai bună în perioada următoare şi să urcăm câteva locuri în clasament”.

HC Zalău va mai susţine patru jocuri oficiale până la Sărbătorile de Iarnă, primul fiind programat marţi, 29 noiembrie, pe terenul formaţiei Măgura Cisnădie. În 9 decembrie, zălăuancele vor primi vizita celor de la CSM Slatina, apoi va avea loc meciul din deplasare, cu SCM Râmnicu Vâlcea, în 22 decembrie. Între Crăciun şi Anul Nou, în data de 28 decembrie, zălăuancele vor susţine ultimul meci al anului, pe terenul echipei SCM Universitatea Craiova.