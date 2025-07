Ioan Onicaș, reales președinte al Federației Române de Minifotbal

Sâmbătă, 12 iulie, a avut loc Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Minifotbal, structură aflată sub egida Agenției Naționale pentru Sport și, recent, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Este o onoare și o mare responsabilitate să fiu reales în funcția de președinte al Federației Române de Minifotbal. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și în echipa mea! Am obținut, astfel, cel de-al doilea mandat la conducerea Federației Române de Minifotbal și consider că rezultatele pe care le-am obținut în primul mandat, în cei 4 ani, au recomandat ca această echipă, cu unele mici modificări pe care le-am făcut în Comitetul Executiv, să ducă proiectul mai departe și cred că, inclusiv această realizare, faptul că am devenit membri ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, este una mare, iar aceste realizări vor fi duse mai departe de echipa alături de care plec la drum”, a declarat domnul Ioan Onicaș, președinte al Federației Române de Minifotbal

Felicitări și mult succes în noul mandat!