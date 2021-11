HC Zalău, victorie de senzaţie în faţa mult mai titratei SCM Râmnicu Vâlcea

Deşi are în componenţă un lot foarte tânăr, iar joi a avut în faţă o echipă cu jucătoare mult mai experimentate, HC Zalău a reuşit să se impună cu scorul de 21 – 20 în faţa formaţiei SCM Râmnicu Vâlcea. Extremele Zalăului nu au rupt gura târgului, dar a ieşit, din nou, în evidenţă „Super Paula”, care a închis poarta în multe momente, chiar şi la ultima fază a meciului, la o aruncare de la 7 metri a vâlcencelor.

Echipa lui Tadici a avut un prim sfert de oră bun, finalizând o mare parte din atacuri, dar a doua parte a primei reprize nu a mai fost la fel de reuşită, ratându-se destul de mult, uneori chiar şi din situaţii de „unu la unu”. Oaspetele au preluat pentru prima dată conducerea în minutul 25, conducând cu 10 – 9, dar Zalăul a revenit până la finalul primei părţi, restabilind egalitatea la 11 până la pauză.

Partea secundă s-a desfăşurat în acelaşi ritm, Zalăul având de cele mai multe ori avantaj minim pe tabelă. SCM Râmnicu Vâlcea a preluat conducerea când mai erau 10 minute, având 18 – 17 şi 19 – 18, dar zălăuancele nu au cedat, ducând scorul la 21 – 19 când mai erau trei minute de joc. S-a făcut 21 – 20 şi a urmat un atac al Zalăului dus la limita pasivului, fără rezultat pe tabelă, iar vâlcencele s-au năpustit cu toată forţa pe atac în ultimele secunde. Zălăuancele au comis un fault când mai erau două secunde de joc, iar arbitri au dictat aruncare de la şapte metri fiind ultima fază a meciului. Irina Glibko a transformat execuţia, dar arbitri au repetat aruncarea, motivând că handbalista oaspete a aruncat înainte de fluier, handbalista călcând şi linia de la şapte metri. Cea de-a doua aruncare a fost apărată de Paula Teodorescu, Zalăul obţinând astfel un succes extrem de important în faţa unei formaţii mult mai bine cotate.

„Fetele au demonstrat o putere mare de luptă, au jucat cu multă ambiţie. Le-am cerut şi eu să joace cu răutate, în seunsul bun al cuvântului, de a fi într-o dinamică permanentă de braţe şi picioare, fiindcă am întâlnit o echipă cu jucătoare foarte tehnice. Vâlcea are doi pivoţi de echipe naţionale, linia de nouă metri tot de echipă naţională. O felicit pe Paula Teodorescu pentru prestaţie, la fel ca celelalte, dar sunt în continuare nemulţumit de extreme, care au ţinut adversarele în joc, altfel diferenţa era mai mare”, a declarat Gheorghe Tadici.

Cea mai bună marcatoare a Zalăului a fost Andreea Bujor, cu opt reuşite, iar de cealaltă parte, Iryna Glibko, cu şapte goluri marcate.

Share Tweet Share