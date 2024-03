HC Zalău pierde la „masa verde” duelul cu Dunărea Brăila din sferturile de finală ale Cupei României

Programat miercuri, 13 martie, de la ora 17:30, în Sala Polivalentă „Danubius” din Brăila, jocul dintre HC Dunărea Brăila şi HC Zalău, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, va fi decis la „masa verde”. Echipa zălăuană nu a mai putut efectua deplasarea din motive obiective, potrivit managerului Gheorghe Tadici.

„Nu am mai putut pleca la Brăila din motive obiective. Cauzele pentru care nu ne mai putem prezenta la acest meci sunt multiple. Iniţial, le-am informat pe fete că vom pleca miercuri dimineaţa la ora 5, însă marţi seara, în jurul orei 21:30, le-am anunţat că nu mai plecăm la Brăila. Era foarte dificil şi foarte obositor pentru ele. Am fi ajuns undeva în jur de ora 15 – 16, iar la ora 17:30 era programat meciul. Ar fi fost inuman să jucăm după nouă, zece ore de drum. Am anunţat dimineaţă Federaţia Română de Handbal şi clubul gazdă că nu ne mai putem prezenta la acest meci”, a explicat Gheorghe Tadici.

În aceste condiţii, echipa zălăuană va pierde jocul cu scorul de 10 – 0 şi va fi sancţionată cu o amendă de 10.000 de lei, conform articolului 7.4 din Regulamentul de Desfăşurare al Cupei României.

Următorul meci pentru HC Zalău este programat sâmbătă, 16 martie, pe terenul Ştiinţei Bucureşti.

„Va fi un meci crucial pentru noi, fiindcă trebuie să câştigăm jocul de la Bucureşti. Duminică am pierdut în faţa unei adversare care a jucat din primele minute doar cu jucătoarele străine, cu excepţia portarului, care şi acela a fost înlocuit la un moment dat tot cu o jucătoare străină”, a mai precizat Tadici.

HC Zalău ocupă în prezent locul 12, ultimul care asigură prezenţa la barajul pentru menţinerea în Liga Naţională. Zălăuancele au avantaj de 1 punct faţă de Dacia Mioveni, formaţia de pe penultimul loc. Clubul din Mioveni a fost sacţionat, însă, cu 1 punct de către Comisia de Disciplină, în cadrul şedinţei de marţi, 12 martie, astfel că diferenţa s-a majorat la două puncte.

Reacţia clubului din Brăila

„Având în vedere efortul organizatoric impus de planificarea unei partide oficiale, clubul de handbal Dunărea Brăila a irosit fonduri, întrucât a întreprins toate activităţile precursoare evenimentului. Ne vom adresa comisiilor de specialitate din cadrul Federației Române de Handbal, pentru a dispune în sarcina clubului neprezentat a tuturor cheltuielilor pe care le-am întreprins pentru un meci care în final nu se va disputa. Sperăm că această atitudine a clublului din Zalău este doar o alegere nefericită de moment şi nu regula după care îşi prioritizează propria activitate şi propriile obiective. Fair-play-ul implică respect pentru regulile competiției şi, mai cu seamă pentru adversari, arbitri, spectatori şi culorile echipei, spiritul de echipă, de solidaritate, cultivă comportamentul sportivului de acceptare în demnitate a înfrângerii, de modestie în cazul victoriei”, este o parte din mesajul postat în această dimineaţă pe pagina oficială a clubului HC Dunărea Brăila.