HC Zalău, în faţa unuia dintre cele mai grele sezoane din istorie

Nevoită să participe la barajul de menţinere în Liga Naţională la finalul sezonului trecut, HC Zalău a rămas pe prima scenă a handbalului românesc, acolo unde evoluează din 1984 (cu o întrerupere de un singur sezon). S-a creat o adevărată concurenţă între echipele de top din handbalul feminin românesc în ceea ce privesc transferurile de jucătoare străine, iar în aceste condiţii, competiţia este efectiv ruptă în două grupe valorice.

Pentru Gheorghe Tadici va fi un sezon special, având în vedere că în vara anului viitor se vor împlini 50 de ani de când antrenează în sportul pe semicerc, însă va fi şi unul dintre cele mai grele sezoane din carieră.

„Avem un debut cum nu se putea mai rău, cu o „selecţionată autentică”. Dacă ar fi să joace această echipă (CSM Bucureşti, n.r.) cu selecţionata României, cred că ar fi foarte greu pentru România să câştige. Este foarte simplu când ai la dispoziţie nişte jucătoare care vin pe salarii nesimţite şi spun nesimţine pentru că sunt din banii publici. Nu mi se pare normal ca nişte handbaliste să aibă salarii mai mari decât preşedintele ţării, în ideea în care banii provin de la bugetul local. Noi avem cel mai modest lot din Liga Naţională, cel puţin din punct de vedere numeric, iar bugetul a fost diminuat cu 350.000 de lei. Aceasta, în ideea în care toate cheltuielile cu transport, cazare şi masă au crescut, iar din acest sezon suntem obligaţi să avem şi o echipă de tineret, care la noi este formată din junioare 1 şi 2. Dacă nu va exista o rectificare bugetară la începutul anului viitor, ne va fi aproape imposibil să ducem la capăt acest sezon. Este foarte greu să faci faţă când te lupţi cu nişte echipe a căror buget este de şapte, opt ori mai mare decât al tău”, a afirmat managerul echipei zălăuane.

Ultimul an în antrenorat pentru Gheorghe Tadici

Fostul selecţioner a precizat că sezonul 2023 – 2024 va fi ultimul din cariera de antrenor. „Intenţia de a mă retrage în vară a existat, dar Consiliul Director nu a fost de acord cu propunerea mea, plus că antrenorii cu care am luat legătura au avut pretenţii financiare peste ale mele. Însă, l-am anunţat atât pe preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj (Dinu Iancu-Sălăjanu, n.r.), cât şi pe membrii Consiliului Director că, începând din 1 iulie 2024, nu se mai pune problema să antrenez. Am obţinut nişte rezultate prin care am făcut cinste acestui oraş şi judeţ, care nu pot fi şterse şi îmi doresc din tot sufletul ca celebrarea a 50 de ani în handbal să nu coincidă cu o retrogradare sau chiar o desfiinţare a acestei echipe. Am aşteptat o mai mare atenţie din partea autorităţilor locale în aceşti ani, fiindcă Primăria Zalău nu ne-a ajutat nici măcar cu un rând de echipament. Pe deasupra, plătim şi chirie pentru bazele sportive unde ne antrenăm. Şi, vreau să specific faptul că bazele sportive aparţin astăzi autorităţilor locale datorită mie şi rezultatelor pe care le-am obinut pe plan internaţional” a informat Tadici.

Arbitrajul rămâne o problemă

Un subiect delicat şi pentru sezonul viitor rămâne arbitrajul, contestat şi în sezonul trecut atât de antrenori, cât şi de unii conducători de cluburi. Aceasta, în ideea în care actuala conducere a FRH a format ani la rând unul dintre cele mai renumite cupluri de arbitraj din handbal, Constantin Din (preşedinte FRH) şi Sorin Dinu (vicepreşedinte FRH).

„A fost o stare de nemulţumire în rândul arbitrajelor şi în sezonul trecut, mai ales că au crescut baremurile atât la arbitri, cât şi la observatori, iar aşteptările sunt mari. Pe de-o parte, este de înţeles că se greşeşte, atât timp cât nu ai constanţă şi arbitrezi 5 – 6 meciuri într-un sezon, iar alţii arbitrează 20 – 25 de meciuri” este de părere antrenorul zălăuan.

Miniştrii sportului nu au fost preocupaţi de promovarea jucătorilor români

O problemă majoră în sportul românesc, nu doar în handbal, rămâne „invazia” jucătorilor străini.

„Niciun ministru al sportului nu a avut această preocupare până la Novac, iar acum se luptă cu această problemă şi doamna Elisabeta Lipă (preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, n.r.). Echipele de juniori şi seniori sunt făcute pentru a construi echipele naţionale. Suntem printre cele mai sărace ţări din Uniunea Europeană, dar ne permitem să plătim regeşte sportivii străini din banul public, ceea ce consider că este o aberaţie. Cum a spus şi doamna Lipă, în cupele europene să folosească câţi străini vor, dar în campionatul intern să se bună baza pe jucătorii noştri. Campionatele interne sunt făcute pentru a rezulta nişte echipe naţionale competitive, ceea ce din păcate, la noi a devenit o problemă majoră. La masculin, ne-am calificat la Campionatul European după o pauză de 28 de ani şi mari speranţe nu avem, iar la feminin, vedem rezultatele din ultimii ani, locurile 12 – 13”, a semnalat Tadici.

HC Zalău va debuta în noul sezon miercuri, pe terenul campioanei CSM Bucureşti, partida fiind programată la ora 17:30 şi transmisă în direct pe Pro Arena.

