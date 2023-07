HC Zalău, în căutare de soluţii pentru sezonul viitor

Handbalistele de la HC Zalău şi-au încheiat vacanţa avută după terminarea turneului de menţinere în Liga Florilor, reunirea lotului fiind programată marţi, la ora 18. Până în prezent, clubul a efectuat trei transferuri, dar au fost promovate şi trei junioare de la CSS Zalău şi de la HC Valeria Motogna.

“Prioritate a avut poarta după plecarea Paulei Teodorescu şi am transferat-o pe Sara Rus, de la SCM Râmnicu Vâlcea. Am mai transferat două extreme, pe Alexia Gherghe, de la Universitatea Cluj şi pe Daniela Necula, de la CSM Târgu Jiu. Am promovat şi trei junioare, pe Andreea Serenco şi pe Miruna Labo de la CSS Zalău şi pe Denisa Zilagy, de la HC Valeria Motogna”, ne-a informat Gheorghe Tadici.

Deşi a afirmat la un moment dat că se gândeşte la retragere, managerul zălăuan continuă munca începută în urmă cu 49 de ani. „Am purtat discuţii cu trei antrenori, dar pretenţiile sunt foarte mari, iar bugetul nostru a fost diminuat. Costurile cu deplasările, cu cazarea şi cu masa au crescut, pretenţiile jucătoarelor sunt tot mai mari, iar Federaţia ne obligă să avem şi o echipă de tineret. Ne va fi foarte greu în aceste condiţii şi va trebui să analizăm foarte bine situaţia împreună cu cei din Consiliul de Administraţie şi cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Sălaj. Am avut un buget redus şi în anii anteriori spre deosebire de celelalte cluburi din Liga Naţională, iar acum situaţia va fi şi mai dificilă dacă a fost diminuat. Cu bugetul acesta nu ne vom descurca şi ar fi păcat ca o muncă de peste 40 de ani să se încheie în doar câteva minute, din diverse motive”, a mai precizat managerul zălăuan.