HC Zalău a scăpat printre degete prima victorie pe teren propriu din 2022

HC Zalău a debutat în noul an cu o victorie clară, obținută în deplasare, pe terenul Devei, scor 26 – 15, succes ce a propulsat-o pe locul cinci în Liga Națională. Formația zălăuană spera să obțină sâmbătă primul succes din 2022 și pe teren propriu, chiar dacă, adversara, Gloria Buzău, are șase jucătoare în echipa națională a României, plus alte două în reprezentativele Muntenegrului și Serbiei.

Prima repriză dintre HC Zalău și Gloria Buzău a fost controlată aproape în totalitate de echipa lui Tadici, chiar dacă, managerul zălăuan a fost nevoit să privească meciul din tribună, fiind suspendat. După un început mai bun al oaspetelor, care au condus cu 4 – 2, 6 – 4 și 7 – 5, Zalăul a egalat la șapte, apoi a preluat conducerea, intrând la cabine cu un avans de patru lungimi, 16 – 12. Și partea secundă a decurs în favoarea echipei gazdă, care avea 29 – 27 cu trei minute înainte de final. Diferența putea fi chiar mai mare în favoarea Zalăului, dar echipa lui Tadici a ratat câteva situațiie bune pe faza de atac. Au existat și câteva decizii controversate ale arbitrilor Harabagiu și Ghiorghișor, care au ridicat publicul zălăuan în picioare de câteva ori. Buzăul a marcat de patru ori în ultimele trei minute, iar Zalăul nu a mai înscris deloc, oaspetele impunându-se cu 31 – 29.

În urma acestui eșec, HC Zalău a coborât pe locul șapte, rămânând cu 19 puncte, iar în etapa viitoare va evolua pe terenul celor de la CSM București.

HC Zalău: Raluca Kelemen, Paula Teodorescu – Andreea Mihart (9 goluri), Andreea Bujor (4), Tatyana Prycop (4), Mouna Jlezi (3), Teodora Popescu (3), Elena Mitrache (2), Sabrina Lazea (2), Bianca Berbece (1), Toth Krisztina (1), Loredana Vartic, Emilija Lazic, Andreea Mărginean, Alexandra Vrabie şi Ioana Bălăceanu. Antrenor: Elena Tadici