HC Zalău a învins Craiova în primul meci oficial din 2021

Deşi se aflau la egalitate de puncte înaintea partidei desfăşurate miercuri dimineaţa, în Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi” din Braşov, Craiova părea favorită în faţa Zalăului condus de Gheorghe Tadici. Oltencele erau pe locul opt, în timp ce zălăuancele ocupau poziţia a X-a, însă echipa seleţionerului Bogdan Burcea are în componenţă jucătoare mai valoroase şi cu mai multă experienţă.

Învinsă la două goluri în jocul amical din cadrul Memorialului „Constantin Tită” de la Râmnicu Vâlcea de SCM Craiova, HC Zalău a ştiut cum să abordeze jocul de marţi dimineaţa, de la Braşov, iar tactica pusă bine la punct de managerul Gheorghe Tadici a dat roade, formaţia de la poalele Meseşului câştigând cu 24 – 18. HC Zalău a condus şi la pauză cu 13 – 8, în ciuda faptul că a ratat trei aruncări de la 7 metri în debutul jocului. Handbalistele lui Tadici au condus în permanenţă, iar în minutul 19 s-au desprins pentru prima dată la cinci goluri (7 – 2) prin Alexandra Dindiligan.

Mitrache, Mihart şi Severin au fost principalele marcatoare ale Zalăului, prima fiind şi sancţionată de două ori cu eliminare de două minute. Câte 7 goluri au înscris Mitrache şi Severin, iar Mihar a avut patru reuşite.

De cealaltă parte, Zamfir a fost principala marcatoare a oltencelor, cu şase reuşite. Cristiana Nica, jucătoare transferată în vara anului trecut de la Zalău la Craiova, a marcat două goluri în poarta fostei echipe.

„Am sperat tot timpul atât eu, cât şi fetele la victorie. Au jucat bine toate, cu un plus pentru Teodorescu, Severin, Mihart şi Popescu. Am dominat jocul, iar din minutul 16 am condus aproape în permanenţă cu patru, cinci goluri. Am avut şi opt goluri avans, dar pe final, le-am dat posibilitatea să intre şi celor de pe bancă, iar diferenţa a devenit mai mică până în minutul 60. Sunt trei puncte importante, în faţa unei echipe cu o linie de 9 metri foarte bine pusă la punct. Fizic, am dominat clar jocul, a ţinut bine şi apărarea. S-a văzut pregătirea bună pe care am făcut-o în pauza de iarnă. Mă bucur că suntem pe locul opt. Cu multă muncă şi seriozitate avem posibilitatea să ne menţinem la mijlocul clasamentului. Am demonstrat că putem face faţă şi cu jucătoare românce”, a declarat Gheorghe Tadici.

După succesul în faţa Craiovei, Zalăul a acumulat 9 puncte şi a urcat pe locul opt în Liga Naţională, urmând să stea în etapa următoare, programată în 29 ianuarie.