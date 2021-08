Gheorghe Tadici a explicat motivul ieşirii nervoase din timpul partidei cu Rapid Bucureşti

Handbal Club Zalău a obţinut duminică un rezultat istoric în Cupa României, câştigând cu 26 – 24 finala mică cu Rapid Bucureşti, rezultat în urma căruia zălăuancele s-au ales cu medaliile de bronz. A fost o partidă extrem de tensionată, chiar dacă Zalăul s-a aflat aproape în permanenţă la conducere. În prima repriză, la scorul de 10 – 9, în timpul unui time-out solicitat de Zalău, managerul Gheorghe Tadici a fost surprins adresându-le cuvinte jignitoare elevelor sale, supărat fiind pe faptul că adversarele au revenit la un singur gol, după ce au fost conduse cu 10 – 6. Fostul selecţioner al României a explicat pentru prosport.ro motivul care a dus la această ieşire nervoasă din finala mică.

„Am vorbit cu fetele și mi-am cerut scuze. Dar am repetat de 100 de ori, practic, ceea ce trebuiau să facă pe teren, iar aceste două jucătorare făceau tot ca ele. M-au scos din minți și am cedat. De la 10-6 ajunsesem din cauza greșililor acestor fete la 10-9. Însă, vreau să știți și care a fost motivul principal de am fost atât de încărcat și stresat emoțional, pe lângă faptul că am fost și foarte obosit. Vreau să știți că mi s-a întâmplat o nenorocire în familie, iar eu am rămas lângă echipa mea să îmi disput meciurile, iar abia apoi m-am dus să îmi înmormântez sora. Acest lucru l-am făcut joi la Cluj. Vă spun dumneavoastră cum le spun și fetelor mele. În acest sport, nu ai nuntă și nu ai înmormântare atunci când joci. Toți trebuie să ne sacrificăm pentru marea performanță. Eu am ales să rămân la echipa mea pentru acele meciuri”, a declarat Tadici pentru sursa mai sus citată.

Considerat un tip coleric, Tadici, care rămâne antrenorul cu cele mai bune rezultate în handbalul feminin românesc, a atras atenţia în repetate rânduri că nu se poate face performanţă fără disciplină şi fără reguli stricte.

Fostul selecţioner se simte vânat de cei care conduc handbalul românesc, după ce a declarat că pentru o reconstrucţie a handbalului feminin românesc este nevoie să se pună accentul pe jucătoarele românce, dar şi pe antrenorii din România.

„Eu am tot spus că trebuie să ne promovăm antrenorii români și pe tinerele noastre jucătoare, dar se pare că am deranjat teribil. Vă convine ceea ce s-a întîmplat la CSM București? Sunt aduse tot felul de jucătoare străine și plătite pe 10, 15 mii, chiar 20.000 pe lună din banii publici. Este normal? A, dacă ești la fotbal și te plătesc Becali, Mititelu sau Rotaru poți să le dai și 100 de mii pe lună că nu mă interesează. Ăia sunt banii patronilor și pot să facă ce vor cu ei, dar din banii publici nu este normal să se întâmple așa ceva”, a mai afirmat Tadici pentru prosport.ro.

foto: frh.ro