Gheorghe Tadici vrea să dea în judecată Federaţia Română de Handbal

Dezamăgit şi, în acelaşi timp, indignat de felul în care s-a derulat prima parte a campionatului Ligii Naţionale de handbal feminin, Gheorghe Tadici pare decis să acţioneze în instanţă Federaţia Română de Handbal. „Voi deschide un proces pe penal, probabil săptămâna viitoare, pentru zădărnicirea combaterii pandemiei. Dacă spui ceva, ţi se bagă pumnul în gură şi eşti amendat imediat, deşi nu au fost încălcate regulamentele. Este inadmisibil ca după un meci, fetele să fie nevoite să se schimbe şi să se spele prin benzinării. Am jucat tot turul numai în deplasare, iar pe teste am cheltuit aproape 100.000 de lei., deşi, cum am mai spus, în Ungaria aceste teste sunt plătite de federaţie. Sper ca măcar din retur să se bage testele antigen, deşi, eu când vorbeam despre ele, toată lumea era revoltată. La unele echipe s-au desfăşurat câte 5 turnee, iar alora li s-au dat „firmiturile”, în timp ce noi şi alte echipe am jucat toate meciurile în deplasare. Principalul nostru „duşman” a fost drumul, deoarece e foarte greu să faci nouă, zece ore pe drum şi pe urmă să şi câştigi un meci. Sper ca până la primul turneu din retur să se mai ridice din restricţii, iar fetele să fie lăsate să intre în vestiare”.

Un alt fost selecţioner, Bogdan Burcea, şi-a arătat dezamăgirea de felul în care s-a derulat competiţia, dar şi de unele arbitraje, ultimul fiind chiar cel din în paritda cu Universitatea Cluj, pierdută cu 21 – 27 de oltence.

„Din păcate, echipa Craiovei a făcut concurs cu aceşti doi băieţi, care sun mai penibili, din păcate. Aste e situaţia, va merge Craiova în liga a doua, pentru că sunte destule echipe care performează, care ştiu jucăria…, pe noi ne doare burta şi nu putem ţine pasul. Îmi pare rău de această competiţie, vom încerca să ne reorientăm, vom lăsa echipe puternice să performeze”, a afirmat antrenorul Craiovei.

„Am obţinut ce ne-am propus în prima parte a campionatului”

Deşi HC Zalău a fost nevoită să joace tot pe teren străin, Gheorghe Tadici este mulţumit de felul în care s-au comportat jucătoarele sale în prima parte a campionatului, afirmând că şi-au atins „target”-ul.

„Pe mine mă satisface felul în care s-au prezentat fetele în prima parte a campionatului, am obţinut peste ceea ce speram la început, având în vedere echipele adverse, majoritatea cu jucătoare foarte valoroase în componenţă. A fost un nucleu de jucătoare care a dus tot greul, dar şi celelalte au încercat să se ridice la nivelul competiţiei. Paula Teodorescu, Dindiligan, Mihart, Popescu, Jlezi au ieşit în evidenţă şi în meciul cu Slatina. Trebuie să evidenţiez şi spiritul de sacrificiul al Sabrinei Lazea, care, deşi este încă nerefăcută, a ţinut să joace cu Slatina şi chiar a făcut-o bine pe faza de apărare. Avem şi unele carenţe tehnico-tactice, din cauza cărora am pierdut cel puşin trei puncte, pe care vom încerca să le punem la punct până la începerea returului”, este concluzia managerului echipei zălăuane.

21 de puncte a obţinut HC Zalău în turul campionatului, terminând prima parte pe poziţia a IX-a, la egalitate cu ocupantele locurilor 7 şi 8, Rapid Bucureşti şi Gloria Bistriţa.

foto:opiniabuzau.ro