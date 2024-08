Gheorghe Tadici, premiat la Buzău pentru întreaga activitate

Moment special pentru Gheorghe Tadici în cadrul „Memorialului Romeo Ilie”, desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Buzău. În cadrul evenimentului la care au participat Gloria Buzău, HC Zalău, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti, primarul Buzăului, Constantin Toma, l-a premiat pe managerul clubului zălăuan pentru întreaga activitate, în vara acestui an împlinindu-se cinci decenii de când Gheorghe Tadici şi-a început cariera de antrenor.

„M-a surprins gestul primarului din Buzău, cu atât mai mult cu cât a fost înaintea unui meci în care nu am jucat noi, ci Gloria Buzău cu Rapid. Mă bucur că oameni din alte zone mă apreciază pentru munca pe care am depus-o la Zalău şi în handbalul feminin românesc. Nu este prima dată când am parte de astfel de momente în alte zone ale ţării, iar acest lucru nu poate decât să mă facă să mă simt mulţumit şi împlinit”, ne-a declarat Gheorghe Tadici, care a primit un trofeu şi o diplomă din partea edilului de Buzău.

1974 este anul în care Tadici şi-a început cariera de antrenor, pregătind echipa din Zalău timp de 48 de ani, doi ani fiind plecat la Oltchim Râmnicu Vâlcea. 42 de ani a antrenat Tadici echipa din Zalău doar la nivel de ligă naţională, fiind doi ani şi în Divizia B, iar o perioadă şi la junioare. Titluri şi trofee naţionale, medalii naţionale, trofee internaţionale la nivel de club, dar şi o medalie mondială de argint în 2005 cu echipa naţională a României sunt, în câteva cuvinte, rezultatele celui pe care cunoscutul comentator Ilie Dobre l-a numit „Magicianul de la poalele Meseşului”.

Gheorghe Tadici este cel mai longeviv antrenor din sportul de echipă din România, iar HC Zalău este clubul cu cele mai multe prezenţe în prima ligă de handbal, fiind urmat de clubul din Râmnicu Vâlcea.

foto: SCM Gloria Buzău