George Prodan, sportivul anului la CSS Zalău

Pentru al doilea an consecutiv, luptătorul George Prodan a fost desemnat sportivul anului la Clubul Sportiv Şcolar Zalău. Sportivul pregătit de Gheorghe Panc a devenit campion balcanic în 2023, campion naţional la under 17, vicecampion naţional la under 17 şi câştigător al Cupei României la aceeaşi categorie.

Locul doi îl ocupă atelta pregătită de Nelian Ianchiş, Maria Csiki, care a cucerit aurul la Campionatele Naţionale Şcolare under 18, bronz la Naţionalele Şcolare under 18 şi bronz la Campionatul Naţional under 20. Poziţia a treia este ocupată de echipa de volei masculin under 17, care a cucerit bronzul naţional în ediţia 2022 – 2023.

Nicoleta Paşcalău, de la lupte libere, ocupă poziţia a patra în clasament, urmată de Sebastian Ghiran (locul 5) şi David Antonio (locul 5), ambii de la lupte libere, de Sorin Ardelean (locul 6), tot de la lupte libere, de luptătorii Sebastian Pocola (locul 7) şi Denis Petruş (locul 7), de echipa de volei masculin under 15 (locul 7), de luptătorii Daniel Petruş (locul 8) şi Mateo Biriş (locul 8) şi de echipa de minivolei (locul 8). Poziţia a IX-a este ocupată de Andrei Gui (lupte libere) şi de handbalistele Daria Puşcaş, Bianca Cozma şi Dennisa Rus. Pe locul zece se situează şapte sportivi Adrian Taloş şi Luca Ilieş, ambii de la lupte libere, handbalistele Antonia Pop şi Beatrice Ros şi voleibaliştii Ştefan Ciocan, Raul Boieş şi Dragoş Crişan.