Fotbalul zălăuan, în faţa celui mai important meci din ultimii 16 ani

2005 a fost anul în care Armătura Zalău devenea istorie, echipa desfiinţându-se din cauza problemelor financiare. La 16 ani distanţă, Zalăul are o şansă foarte mare de a reveni în Liga a II-a. După un sezon foarte bun în Liga a III-a, Sport Club Municipal Zalău a ajuns în finala barajului pentru promovarea în LIga a II-a, iar în manşa tur a remizat, scor 0 – 0 pe terenul celor de la Unirea Dej.

Jucătorii antrenaţi de George Zima au avut o evoluţie bună în meciul tur, având practic cele mai clare ocazii ale meciului. Gazdele au avut şi ele momente bune, în care au pus în pericol poarta apărată de Miron, în special în minutele de prelungiri.

Partida de sâmbătă, programată la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, dintre SCM Zalău şi Unirea Dej, se anunţă un duel de „care pe care”, însă Zalăul are avantajul terenului propriu, are de partea sa publicul, iar cu un joc tactic bine pus la punct, aşa cum s-a întâmplat în tur, SCM poate scrie istorie la finalul partidei.

„A fost un joc echilibrat la Dej, dar ocaziile mai clare le-am avut noi. Important eeste că nu am primit gol, iar cu puţină şansă, puteam să înscriem şi să ne întoarcem câştigători. Avem şanse foarte mari, suntem foarte mobilizaţi şi ne dorim cu toţii să ajungem în Liga a III-a. Dejul nu ne-a impresionat cu nimic. Calificarea se joacă la noi acasă, cu spectatorii în tribună”, a declarat mijlocaşul Zalăului, Vadim Calugher, unul dintre cei mai eficienţi jucători în partida tur.

Conform noului ordin şi a noului protocol aprobat de FRF, accesul spectatorilor în tribune este permis până la o capacitate de 25 la sută din totalul locurilor disponibile. Accesul se va face în baza adeverinţei de vaccinare (să fie trecute minim 10 zile de la rapel), a unui test PCR negativ (nu mai vechi de 72 de ore) sau a unui test antigen negativ certificat (nu mai vechi de 24 de ore).

