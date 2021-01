Fotbaliştii de la SCM încep seria jocurilor de verificare

După mai bine de o săptămână de la începerea pregătirilor de iarnă, SCM Zalău va susţine primul meci de veriricare din acest an. Jucătorii antrenaţi de Marius Paşca şi Alexandru Pop vor juca împotriva juniorilor de la Viitorul Cluj-Napoca, partida urmând să se dispute marţi, începând cu ora 12, la Baza Sportivă „Dan Anca” din Cluj-Napoca.

Va fi un joc în care antrenorii Paşca şi Pop îi vor testa şi pe juniorii aduşi în probe, în privinţa cărora se va lua o decizie până la plecarea în cantonamentul de la Băile Felix.

„Nu vrem să avem un lot numeros. Vor fi doi sau trei jucători pe care-i vom aduce la echipă. Avem şi câţiva juniori care au şansa de a se pregăti cu noi şi care pot profita de acest lucru, mai ales că au fost suspendate competiţii dedicate juniorilor republicani. După două săptămâni vom trage linie şi vor pleca în cantonament doar jucătorii care vor semna cu noi până la data respectivă”, a declarat Marius Paşca.

SCM Zalău va pleca duminică în cantonament la Băile Felix, iar înainte de intrarea în stagiul de pregătire, fotbaliştii zălăuani vor susţine al doilea amical, în faţa formaţiei din Liga a II-a, Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

„Consider că în prima parte a campionatului, am avut evoluţii bune şi foarte bune. Am fost o echipă constantă, care am dominat prin posesie şi număr de ocazii. Poate la unele meciuri puteam mai mult, dar în fotbal este posibil orice. Suntem încrezători în şansele noastre la promovarea în Liga a II-a, chiar dacă Baia Mare este un adversar dificil din toate punctele de vedere. Suntem o echipă unită şi frumoasă, iar acest lucru este foarte important în sport”, a declarat şi căpitanul Raul Stanciu.