FK Kraszna „şi-a încărcat bateriile” la Academia de Fotbal din Miercurea Ciuc

Campioana Sălajului la juniori A1 a avut un tur perfect de campionat şi în actuala ediţie. FK Kraszna a obţinut 13 victorii din tot atâtea partide disputate, având şi un golaveraj nemaiîntâlnit în judeţ la această categorie: după doar 13 etape, 102 goluri marcate şi doar unul primit.

Săptămâna trecută, echipa condusă de Florin Morar a efectuat un semicantonament, care a început miercuri, cu un joc amical în Ungaria, împotriva formaţiei similare a Academiei Partium, pe care a învins-o cu 6 – 3, golurile fiind marcate de Barti Akos Robert (2), Marc Lukacs (2), Peter Bakai şi Varga Eduardo.

La finalul săptămânii trecute, echipa de juniori A1, alături de grupele de copii Under 7 şi Under 9 s-au deplasat la Academia de Fotbal din Miercurea Ciuc, unde timp de trei zile au susţinut jocuri de pregătire cu AFK Csiszereda Miercurea Ciuc, Kinder Mureş, Odorheiul Secuiesc, Târgu Secuiesc şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

„A fost o experienţă foarte frumoasă. Copiii au putut vedea ce înseamnă cu adevărat o academie de fotbal şi ce condiţii de pregătire există la Miercurea Ciuc. Am fost şi la Arena Sepsi OSK din Sfântu Gheorghe, iar copiii au fost foarte încântaţi de ce au văzut acolo, ce înseamnă un club de Liga 1. Am avut o primă parte de campionat foarte bună, iar pe această cale îl felicit atât pe antrenorul Florin Morar, cât şi pe jucători şi sperăm să ne menţinem pe primul loc până la final. Scopul nostru este să punem baza cât mai mult pe copii şi juniori, nu ne dorim echipă de seniori”, ne-a declarat Rudolf Stanciu, managerul clubului FK Kraszna.

„A fost o săptămână de pregătire reuşită, cu antrenamente pe plan local şi cu jocuri de verificare împotriva unor echipe puternice. Am realizat de ce fotbalul din Sălaj este departe de ligile superioare. Atât la Mircurea Ciuc, cât şi la Sfântu Gheorghe există Centre de excelenţă foarte bine dotate, cu condiţii de pregătire la cel mai înalt nivel, fiecare având terenuri de dimensiuni normale cu suprafaţă naturată, cu suprafaţă sintetică şi terenuri hibride (jumătate cu suprafaţă naturală, jumătate cu suprafaţă articifială), mai multe săli de forţă, bazine de recuperare şi cantină proprie. Consider că aceste jocuri şi-au atins scopul şi am convingerea că vom câştiga, din nou, campionatul judeţean, iar pe plan naţional vom accede cât mai sus”, a afirmat şi antrenorul Florin Morar.

Semicantonamentul de la Miercurea Ciuc a fost realizat în baza acordului de parteneriat semnat în urmă cu patru ani între FK Kraszna şi AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.