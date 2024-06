FK Kraszna (Inter Cizer), cu şanse reale la calificarea în finala Campionatului Naţional rezervat juniorilor A1

Singura campioană judeţeană care nu s-a făcut de ruşine în acest sezon este FK Kraszna, formaţie ce evoluează pentru Inter Cizer în campionatul rezervat juniorilor A1. Dacă celelalte echipe de juniori şi seniori au fost eliminate încă din primul tur la nivel naţional, echipa condusă de Florin Morar a realizat un rezultat istoric pentru fotbalul sălăjean – calificarea între cele mai bune patru echipe din România la această categorie dintr-un total de 42 de campioane judeţene. Iar drumul juniorilor din Crasna ar putea chiar să continue, deoarece echipa sălăjeană are şanse reale de a se califica în marea finală a competiţiei.

FK Kraszna (Inter Cizer) a cedat sâmbătă cu 1 – 0 pe terenul campioanei judeţului Hunedoara, Viitorul Şoimuş, la capătul unui meci în care sălăjenii au irosit câteva situaţii foarte bune de a marca. Prima mare ocazie s-a consumat încă din minutul 3, când mingea a lovit bara porţii formaţiei gazdă. Până la finalul jocului, sălăjenii au mai trimis de două ori mingea în bară, iar la una dintre celelalte faze periculoase, gazdele au respins mingea chiar de pe linia porţii. Au fost şi o serie de decizii controversate ale centralului sibian, Alexandru Nicolae Şuvar, însă, una peste alta, deşi merita să câştige, echipa din Crasna a terminat cu capul sus partida de sâmbătă.

„Prima repriză am controlat-o în totalitate, dar şi în partea secundă ne-am creat câteva ocazii bune de a marca. Trebuia să beneficiem de o lovitură de pedeapsă, iar portarul lor trebuia eliminat, dar suntem obişnuiţi deja cu astfel de arbitraje. Când eşti o echipă mică şi ajungi să-i încurci pe alţii mai mari, ţi se pun tot felul de piedici. Rezultatul final nu reflectă realitatea din teren, dar sper ca împreună cu suporterii noştri, care sunt convins că vor fi în număr mare sâmbătă, la meciul retur, să întoarcem rezultatul şi să obţinem o calificare istorică în finala pe ţară. Am jucat pe o bază sportivă frumoasă şi cochetă, pe un teren cu suprafaţă sintetică, iar gazdele ne-au primit bine. Viitorul Şoimuş este o echipă bună şi aşezată bine în teren, dar consider că şansele la calificarea în finală rămân în continuare egale.”, ne-a declarat Florin Morar.

Partida retur din semifinalele Campionatului Naţional, dintre FK Kraszna şi Viitorul Şoimuş este programată sâmbătă, 22 iunie, cel mai probabil de la ora 11, pe Terenul Comunal din Crasna.