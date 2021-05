Exclusiv: Rareş Bălean, transferul verii la SCM Zalău

Devenit campion al României cu Volei Municipal Zalău în 2017, Rareş Bălean, cel mai bun produs al voleiului sălăjean din ultimul deceniu, s-a transferat în urmă cu doi ani la formaţia germană VfB Friedrichshafen, unul dintre cele mai renumite cluburi de volei din Germania. Voleibalistul zălăuan de 23 de ani a devenit în acest an vicecampion al Germaniei cu VfB Friedrichshafen, pierzând finala în faţa celor de la Berlin Volley.

„Am învăţat foarte multe în cei doi ani petrecuţi la VfB Friedrichshafen, am progresat, am fost într-un mediu profesionist, sunt mulţumit şi cred că perioada petrecută acolo mi-a fost foarte benefică. M-am simţit foarte bine acolo, am avut şi destul de multe dificultăţi în al doilea sezon, ca echipă, dar am reuşit să trecem peste ele şi să obţinem medalia de argint la finalul sezonului”, a afirmat Bălean despre perioada petrecută în campionatul german.

Voleibalistul zălăuan a primit în această vară oferte de la mai multe cluburi din România, dar a ales să se întoarcă acasă, deşi, o parte dintre ofertele venite de la alte cluburi se pare că au fost mai avantajoase din punct de vedere financiar.

„Am ales ca în următorul sezon să joc pentru Zalău, deoarece am fost plăcut surprins de evoluţia echipei, chiar dacă a fost la prima participare în campionatul naţional. Am văzut că este un club serios, care poate şi îşi doreşte să facă performanţă şi sunt sigur că vom fi o pretendentă la titlu”, ne-a declarat Rareş Bălean.

Zălăuanul se află în această perioadă la echipa naţională, cu care evoluează în preliminariile Campionatului European.