Echipele sălăjene, în prima jumătate a clasamentului Ligii a III-a

Duşul rece din primul meci oficial al sezonului, cel în care SCM Zalău a fost eliminată din Cupa României de Sportul Şimleu, pare să-i fi trezit la realitate pe elevii antrenorului Marius Paşca. Formaţia de la poalele Meseşului nu a pierdut niciun meci în primele patru etape din campionat, înregistrând trei victorii şi o remiză. A treia victorie consecutivă a fost obţinută sâmbătă, pe terenul formaţiei SCS Sînmartin, scor 2 – 1, după ce, cu o săptămână înainte, Zalăul s-a impus cu 4 – 1 într-un alt meci susţinut în deplasare, pe terenul formaţiei Luceafărul Oradea.

Fotbaliştii zălăuani au avut o posesie mai bună în primele minute, iar în minutul 37, Istrate putea deschide scorul, şutând în portar din numai şase metri. Câteva minute mai târziu, gazdele au trecut pe lângă gol, balonul trimis din lovitură liberă de Alexandru Sorian ştergând transversala. La scurt timp de la reluare, Sergiu Pop a ratat o nouă ocazie mare pentru gazde, şututl său fiind respins de la rădăcina barei de portarul Bogdan Miron.

Primul gol al partidei l-a marcat fostul stelist, Mihai Onicaş, în minutul 80, acesta învingându-l pe portarul gazdelor cu un şut de la aproximativ 19 metri. Şapte minute mai târziu, Sebastian Duma a adus liniştea în tabăra Zalăului, marcând golul de 2 – 0, printr-un şut plasat, de la 20 de metri. Până la final, gazdele au reuşit să reducă din handicap, în minutul 89, prin Raul Baciu.

„Mă bucur că jocul începe să se lege şi avem atitudine. Am mai spus-o că este nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă. Relaţiile de joc nu se fac peste noapte. Am obţinut maximum de puncte în ultimele trei jocuri, ultimele două fiind în deplasare, dar cel mai mult mă bucură faptul că băieţii şi-au făcut datoria din plin. Cred că am demonstrat că înfrângerea de la Şimleu Silvaniei a fost un accident. Trebuie să luăm pas cu pas fiecare meci, să ne vedem doar de jocul nostru şi de ceea ce avem de făcut, iar la final, când tragem linie, să fim acolo unde ne dorim. Suntem o echipă care ne batem la primele locuri”, a declarat Marius Paşca după a treia victorie consecutivă.

Tot în cadrul etapei a IV-a, Sportul Şimleu a terminat la egalitate, scor 1 – 1 duelul de pe teren propriu cu formaţia CAO Oradea. Pentru echipa pregătită de George Zima este a doua remiză în campionat, şimleuanii mai înregistrând o victorie şi o înfrângere.

Începutul de joc a fost echilibrat, dar în minutul 20, oaspeţii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă tranformată fără emoţii de căpitanul Cosmin Letan. Bucuria bihorenilor a durat doar treiminute, şimleuanii reuşind să restabilească egalitatea prin Marius Leitan.

În partea a doua, ambele echipe şi-au mai creat câteva ocazii, bihorenii având parcă o posesie mai bună, dar defensiva Şimleului a rezistat până la final, obţinând o punct important în economia clasamentului.

Antrenorul Geroge Zima s-a arătat mulţumit la final de rezultat, afirmând că echipa s-a a obţinut un punct, nu a pierdut două, având în vedere adversarul pe care l-a întâlnit.

SCM Zalău: Bogdan Miron(cpt.)-Florin Pop, Kis Lorant, Cristin Jalbă, Mihai Cohan, Mihai Forna, Mihai Petra, Mihai Onicaș, Denis Cubaș, Florin Istrate, Romaric Logon. Au mai evoluat: Sebastian Duma, Alexandru Jula, Iustin Ardelean. Antrenori: Marius Paşca (principal) şi Alexandru Pop (secund)

Sportul Şimleu: Sipos Joszef – Răzvan Pop, Ismael Guiti, Gabriel Caba, Marius Leitan, Bogdan Ciaca (cpt.), Luigi Pop, George Pop, George Contraş, Adelin Neaga, Gueye Mansour. Au mai evoluat: Bodiş Istvan, Bogdan Oltean, Codruţ Ardelean, Dan Ardelean şi Silviu Crişan. Antrenor: Geoerge Zima

În cadrul etapei a IV-a s-au mai înregistrat rezultatele: Gloria Bistriţa – Someşul Dej 5 – 3, CSM Satu Mare – Progresul Şomcuta Mare 4 – 1 şi Minaur Baia Mare – Luceafărul Oradea 5 – 1.

După patru etape, SCM Zalău ocupă locul doi, cu 10 puncte, la două în spatele liderului Minaur Baia Mare, în timp ce Sportul Şimleu se clasează pe locul cinci, cu 5 puncte.

