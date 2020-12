E oficial: Festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi din Sălaj a fost anulată

Pandemia de coronavirus a stopat foarte multe competiţii în România, iar cele care se desfăşoară sunt organizate în condiţii total diferite faţă de anii anteriori. Şi alt fel de evenimente sportive au fost anulate, iar printre ele se numără şi o parte dintre evenimetele programate la nivel de judeţ. Cupa Văilor şi Cupa Lyceum, două competiţii cu tradiţie în Sălaj au fost anulate, aşa cum nici Cupa Viitorul, unul dintre cele mai importante turnee de copii şi juniori din ţară nu s-a mai putut organiza. Liga a IV-a şi Liga a IV-a de fotbal au fost şi ele blocate, fără a fi cunoscută o dată la care pot fi reluate.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj organizează la finele fiecărui an o festivitatea prin care sunt premiaţi cei mai buni sportivi din Sălaj, cei mai buni antrenori, dar şi cele mai bune echipe. Nici acest eveniment nu se va mai desfăşura în acest an, anunţul fiind făcut în cursul zilei de marţi de Adrian Fărcaş, directorul DJST Sălaj.

„În acest an, am luat decizia de a alcatui două clasamente (olimpic si neolimpic) a celor mai buni sportivi ai judetului Sălaj, dar festivitatea de premiere nu va avea loc din cauza restricţiilor provocate de pandemia de coronavirus. Înainte de a lua această decizie, m-am consultat cu mai mulţi colegi din alte DJST-uri din ţară, dar şi cu anumite persoane din minister. Din câte ştiu, nu se va organiza nici o festivitate de premiere a celor mai buni sportivi în niciun judeţ din ţară, ci se vor întocmi doar clasamente care vor cuprinde sportivii cu cele mai bune rezultate în anul 2020. În acest an, suma cu care vor fi premiaţi cei mai buni sportivi va fi de 10.000 lei, sumă care va fi împărţită la toţi sportivii din cele două clasamente, în funcţie de locul ocupat”, ne-a declarat directorul Adrian Fărcaş.

Atleta Paula Todoran a fost desemnată în 2019 sportiva anului în clasamentul sporturilor olimpice, iar la sporturi neolimpice, pe primul loc a fost karateka Iulia Cliţan.