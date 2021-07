Duel sălăjean în prima fază a Cupei României

Câştigătoarea ediţiei din acest an a fazei judeţene a Cupei României, Rapid Jibou, va evolua încă din prima etapă a fazei naţionale a competiţiei. În urma tragerii la sorţi ce a avut loc miercuri dimineaţa la sediul Federaţiei Române de Fotbal s-a stabilit ca formaţia condusă de profesorul Florin Morar să întâlnească în prima etapă tot o echipă sălăjeană, Sportul Şimleu, care a terminat pe locul şase ediţia trecută a Ligii a III-a.

„Suntem realişti şi ştim că pornim cu şansa a doua, fiind o diferență foarte mare între Liga a IV-a și Liga a III-a, însă orice este posibil. Am încredere în valoarea jucătorilor mei și consider că prin determinare, ambiţie și dăruire putem compensa pregătirea fizică mai bună a adversarului. Îmi place proiectul de la Şimleu Silvaniei, o echipă cu mulți jucători locali, condusă de un conducător experimentat și care are un antrenor care și-a demonstrat valoarea. Jocurile cu adversari puternici ne mobilizează suplimentar, fiind singurul mod în care putem crește în joc. O eventuală calificare ar crea o emulație în cadrul jucătorilor pe care îi văd extrem de dezamăgiți după ratarea promovării. Suntem la un nou început de drum, avem unele absențe de lot, dar vom intra pe teren doar cu gândul la calificare! Aşteptăm suporterii la stadion în număr cât mai mare!”, a declarat profesorul Florin Morar – antrenorul echipei Rapid Jibou.

De cealaltă parte, preşedintele Şimleului, Ioan Gurzău, este de părere că va fi un duel echilibrat.

„Orice duel local este un derby, indiferent de poziţia celor două echipe şi de liga în care acestea evoluează. Eu sper să fie un meci frumos, cu mult fair-play, iar cel mai bun să câştige”, a precizat oficialul şimleuan.

Partida dintre Rapid Jibou şi Sportul Şimleu este programată miercuri, 28 iulie, de la ora 17:30, pe Stadionul „Rapid” din Jibou.