De ce depind costurile de instalare a unui teren artificial de fotbal

Daca te gandesti la un teren de fotbal acoperit cu gazon, costul este probabil unul dintre considerentele pe care le ai in vedere. Fiecare instalare este diferita, asa ca va trebui sa consulti in continuare expertii locali in instalare, dar acest ghid te va ajuta cel putin sa intelegi cum sa iei in calcul costurile.

Exista numerosi factori care intra in costul unui teren acoperit cu gazon sintetic fotbal. Cei mai importanti includ:

Costul de instalare a unui teren artificial fotbal

Prima etapa a costurilor unui teren de fotbal este constructia. Exista o serie de factori care afecteaza costul de constructie a unui teren de fotbal cu gazon.

Dimensiunea terenului de fotbal

Este clar pentru oricine ca, costul gazonului pe care il veti instala va depinde de dimensiunea terenului.

Clima

Clima va fi un factor important atunci cand te gandesti la drenaj si ingrijire. In functie de cantitatea de precipitatii pe care o primeste zona si de starea actuala a terenului, s-ar putea sa fie nevoie sa instalezi un sistem de drenaj adecvat pentru a economisi timp si bani pe termen lung la reparatii sau inlocuiri, prevenind daunele.

Materiale

Costurile materialelor sunt unul dintre costurile mai usor de calculat, dar pot varia dramatic in functie de locatie. Trebuie pur si simplu sa cunosti dimensiunea terenului si sa pornesti de acolo.

Manopera

Aceasta va depinde de cat de mult timp esti dispus sa petreci amenajand iarba artificiala, precum si de considerentele legate de costurile de angajare a contractorilor si muncitorilor externi.

Conditii de suprafata

Daca zona in care urmeaza sa fie instalat gazonul va necesita nivelare sau alte lucrari de amenajare a terenului, acest lucru va adauga destul de mult la costurile potentiale.

Un teren de fotbal amenajat cu iarba artificiala este o investitie semnificativa. In comparatie cu un teren de fotbal cu gazon natural, pretul unui teren de fotbal cu gazon artificial poate parea scump, dar odata ce iei in considerare intretinerea, valoarea economiilor este remarcabila si compenseaza cu usurinta investitia initiala de instalare a terenului de fotbal cu gazon artificial, mai ales in comparatie cu un teren de fotbal cu gazon natural.

Daca te intereseaza un gazon artificial fotbal pret, nu ezita sa apelezi echipa de specialisti de la gazonsportiv.ro pentru detalii legate de materiale, pret de instalare si alte chestii care te intereseaza.

Merita banii?

In opinia expertilor in domeniu, iarba artificiala este o investitie inteligenta care merita banii de fiecare data. Pe termen lung, un gazon sintetic va costa mai putini bani si timp decat un gazon cu iarba naturala. Poate rezista la uzura, nu necesita udare si va arata superb pentru multi ani de acum incolo.