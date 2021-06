Cupa Viitorul revine în prim-plan

Cu excepţia anului 2020, când nu s-a putut organiza din cauza pandemiei de COVID-19, Cupa Viitorul a s-a desafăşurat an de an în Sălaj începând din 2004, fiind un eveniment la care au participat, de-a lungul anilor, nume mari din fotbalul românesc. Miodrag Belodedici, Adrian Bumbescu, Dănuţ Lupu, Ioan Andone, Eugen Trică, Cosmin Contra şi Jean Vlădoiu sunt doar o parte dintre numele „grele” invitate la turneul organizat de Clubul Sportiv Viitorul Zalău.

„Cluburile sunt dornice să participe la evenimentul nostru, mai ales că anul trecut nu am putut organiza Cupa Viitorul. Intenţionăm să invităm şi echipe din afara ţării, la fel ca în anii anteriori şi urmează să vedem în ce măsură vor putea participa cluburile din străinătate. În fiecare an am adus modele pentru tinerii fotbalişti, personalităţi din lumea fotbalului care s-au arătat încântaţi de felul în care este organizată această competiţie. Sperăm să facem şi în acest an un eveniment reuşit din Cupa Viitorul”, ne-a declarat Daniel Sabou, membru fondator al clubului Viitorul Zalău.

Evenimentul a ajuns la ediţia a XVI-a, organizatorii intenţionând să invite şi în acest an foşti jucători din fotbalul românesc, pentru a lua parte atât la turneu, cât şi la meciul de deschidere.

Ediţia din acest an a Cupei Viitorul este programată în perioada 24 – 26 august, urmând a se organiza la şapte categorii de vârstă: copii născuţi în 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014. Meciul de deschidere, dar şi o parte dintre partidele programate în cadrul turneului vor avea loc la Baza Sportivă „Viitorul” din Hereclean, însă vor fi puse la dispoziţie şi alte stadioane din judeţ.

Share Tweet Share