Culturistul şimleuan Ioan Laslo, bronz mondial la 60 de ani

Într-o perioadă în care tinerii sunt atraşi tot mai puţin de sport, sălăjeanul Ioan Laslo reuşeşte să facă senzaţie la vârsta de 60 de ani. Culturistul şimleuan a participat la Campionatul Mondial de Bodybuilding, eveniment desfăşurat la finalul săptămânii trecute, în Sala Gloria a Teatrului Metropolis din Bucureşti, competiţie la care au participat 214 concurenţi din 20 de ţări.

Ioan Laslo a urcat pe scenă în două probe, cea de bodybuilding mixt, unde a avut-o colegă pe Alina Neagu şi cea de culturism (50 – 60 ani). În prima probă, şimleuanul a obţinut medalia de bronz împreună cu sportiva care a reprezentat clubul Hard Body Bucureşti, aceasta fiind şi actriţă la Teatrul Bacovia din Bacău.

„Ţin să o felicit pe Alina pentru prestaţia avută, având în vedere că ea a concurat până acum la categoria sport model şi bikini, iar categoria bodybuilding este total diferită. Chiar dacă am avut la dispoziţie puţin timp pentru pregătire, am reuşit să ne sincronizăm bine atât la poziţiile obligatorii, cât şi la programul liber-ales”, a precizat Ioan Laslo.

În proba de culturism, categoria 50 – 60 ani, Ioan Laslo a fost cel mai vârstnic concurent, fiind 13 participanţi la această categorie din Anglia, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Slovacia şi Ungaria. Sportivul sălăjean a ocupat locul nouă la finalul probei, un rezultat ce-l mulţumeşte, chiar dacă şi-ar fi dorit o calificare în finală, adică între primii cinci sportivi.

„A fost cel mai greu concurs din cariera mea de sportiv. M-am pregătit cât am putut de bine, natural bineînţeles, cum am făcut întotdeauna şi aş fi vrut să intru în finala de cinci. Fiind o categorie foarte puternică, am terminat pe locul nouă, un rezultat care mă mulţumeşte. Sportivul din Italia, care în 2019 a fost campion european, nu s-a calificat în finală, fiind, aşa cum am mai spus, o categorie foarte grea”, a mai afirmat şimleuanul.

Ioan Laslo va mai participa la un concurs în luna decembrie, dar va schimba categoria, urmând să participe la plus 60 de ani.